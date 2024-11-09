美女鄉官李佩霞涉受賄認罪　為升職獻身　媒體人：揭縣城官場生態

據央視消息，2024年11月7日，橫峰縣人民法院一審公開開庭審理萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞受賄一案。



橫峰縣人民檢察院指控，2019年4月至2024年2月，被告人李佩霞利用擔任萬年縣上坊鄉黨委書記的職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等事項上謀取利益，非法收受他人財物共計人民幣165萬元。檢察機關提請以受賄罪追究李佩霞的刑事責任。



曾捲性侵風波 江西縣官毛奇遭「雙開」 6項罪名包括不正當性關係

李佩霞。（微博＠甲歷史）

李佩霞。（微博）

庭審中，李佩霞進行了最後陳述，當庭表示認罪悔罪。李佩霞一案迎來了大結局，毛奇案也即將水落石出。毛奇查辦李佩霞，引發李佩霞之父李長柳不滿。網路喊冤，立馬見效。第二天毛奇被查辦，坐實了利用職權，要挾李佩霞發生不正當性關係。既有貪污腐敗，又有男女關係，活生生基層官場現形記。有權有色，符合一切網路傳播的要點，網路勁爆傳播也是意料之中。

由資深媒體人經營的微信公眾號「超政經」點評，李佩霞和毛奇一案，稱此案撥開了縣城政治生態的神秘面紗。10多年前，北京大學博士生馮軍旗的博士論文《中縣幹部》，第一次解剖麻雀，詳解了縣域政治的特點。

文中指出，萬年縣毛奇和李佩霞，正是典型的「中縣幹部」。縣城官場生態的金字塔結構，職位晉陞的難度巨大，大多數幹部的目標是達到正科級，但僅少數能進入高層如副處級職位。毛奇和李佩霞同齡，都擔任過鄉黨委書記，但從正科級到副處級這個天塹，只有毛奇邁過去了，李佩霞在正科職位上蹉跎。正因如此，李佩霞才用身體交易，希望通過毛奇上位。

萬年縣上坊鄉原黨委書記李佩霞工作照。（網絡圖片）

文中分析，縣城有政治家族和世襲性，有龐大的關係網路。許多幹部的晉陞和職位與其家族的政治背景密不可分，一些家族甚至代際傳承著影響力。關係如家族、同鄉、同學等在幹部的晉陞與政治生涯中起決定性作用。毛奇能跨越正科級，跟他的家族背景有很大關係；而李佩霞父親只是普通教師，對於李的陞遷無能為力。

通過李佩霞案，看到中縣幹部強大的理論穿透力。十幾年後，這些規律依然在起著作用。基層政治是中國政治體制的地基，郡縣治則天下安。基層政治不像新聞聯播裡那樣陽春白雪，政治正確，躬身其中，才發覺千頭萬緒。「唯其複雜，才顯英雄本色。猛將必發於卒伍，宰相必起於州部。當過縣委書記的領導，跟沒幹過縣委書記的官員，如同雲泥之差。」

毛奇（右）存在利用職權影響與李佩霞（左）發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。（網上圖片）

李佩霞與毛奇。（微博）

李佩霞與毛奇。（微博）

縣委書記被退休老師拉下馬 網絡告狀實現老百姓監督權

「超政經」指出，十八大之後，基層治理上了一大台階。如今基層政治生態，既有中縣幹部所說的特徵，也有很大的進步。反腐已經成為新的政治正確，貪腐問題是一票否決。一個簡單的網路舉報，就能扳倒看似無比強大的縣委一把手，幾十萬百姓的父母官。手無縛雞之力的李長柳，僅憑一張USB隨身碟，就把毛奇拉下馬。

李佩霞的父親實名舉報江西省萬年縣委書記毛奇性侵女兒李佩霞。（網絡圖片）

官員的實際權力得到遏制，老百姓的監督權得到保障。基層官員的學歷素質，也得到大幅提升。基層政治生態也出現根本性的好轉。些小吾曹州縣吏，一枝一葉總關情。有大批默默奉獻的基層官員，一茬接著一茬干。功成不必在我，成功必定有我。他們才是中國的脊樑。