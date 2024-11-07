美女鄉官李佩霞涉受賄認罪　曾為升職獻身　父實名舉報遭「性侵」

今年7月，江西上饒一名退休教師實名舉報萬年縣委書記毛奇，稱他長期性侵女兒——萬年縣上坊鄉黨委書記李佩霞。其後經調查，毛奇利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係，李佩霞為了升職獻身違反生活紀律，以及李佩霞受賄165萬元（人民幣，下同）。周四（11月7日），李佩霞受賄一案在江西省橫峰縣人民法院一審審理，李佩霞當庭認罪悔罪。



李佩霞。（微博＠甲歷史）

李佩霞。（微博）

李佩霞。（微博）

橫峰縣人民檢察院指控，2019年4月至2024年2月，被告李佩霞利用擔任萬年縣上坊鄉黨委書記的職務便利，為他人在工程項目承攬、工程款撥付等事項上謀取利益，非法收受他人財物合共人民幣165萬元。檢察機關提請以受賄罪追究李佩霞的刑事責任。

庭審中，被告李佩霞進行了陳述，並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

今年8月，江西省紀委監委發布關於李佩霞嚴重違紀違法案件的情況通報，稱李佩霞違反黨的政治紀律、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律和生活紀律。

毛奇（右）存在利用職權影響與李佩霞（左）發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。（網上圖片）

李佩霞與毛奇。（微博）

李佩霞與毛奇。（微博）

通報指，李佩霞利用職務便利為他謀利，並非法收受財物，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，經按程序報批，對李佩霞給予開除黨籍、開除公職處分，將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

而毛奇則存在利用職權影響與李佩霞發生不正當性關係問題，李佩霞為了職務調整升遷違反生活紀律。

今年11月，毛奇因涉嚴重違紀違法，被開除黨籍、開除公職，並收繳其違紀違法所得，終止其江西省第十五次黨代會代表、上饒市第五次黨代會代表、萬年縣第十四次黨代會代表資格；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。