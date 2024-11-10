珠海航展│火力強大！500噸級國產大型無人作戰艇虎鯨號首公開亮相

第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於11月12日開幕，中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相，引發關注。



中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（中國日報）

中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（中國日報）

中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（中國日報）

內媒報道指，「虎鯨號」已抵達珠海航展的無人船無人機演示區。「虎鯨號」全稱JARI-USV-A，總長58米，型寬23米，型深4米，續航能力超4000海里，是一型高速隱身的500噸級水面無人作戰裝備。

「虎鯨號」採用三體船型和柴電雙模推進，可獨立或伴隨艦艇編隊實施中遠海作戰，具備超視距火力打擊、防空反導及搜潛攻潛等無人自主作戰能力，並可搭載無人機、無人潛航器實施跨域立體作戰。

中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（羊城晚報）

中國船舶集團研發的500噸級大型無人作戰艇「虎鯨號」在全球首次公開亮相。（羊城晚報）

「虎鯨號」的強大戰力主要體現在其攜帶的武器裝備上，其配置了通用垂直發射裝置、火箭彈載荷、艦艦彈載荷、艦空導彈載荷、遙控武器站載荷等裝置。

「虎鯨號」還配備了直升機甲板和源相控陣雷達，這一系列先進配置讓其具備了強大的多任務作戰能力。從防空、反艦到潛艇探測，「虎鯨號」可以勝任多重任務，堪稱一座浮動的「海上堡壘」，也是「全能戰士」。