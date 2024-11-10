珠海航展｜彩虹-7無人機真機首亮相 「九天」無人機成空中航母？
撰文：林芷瑩
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第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）於11月12日開幕，彩虹-7無人機真機及「九天」無人機將首次亮相中國航展。
彩虹-7無人機是基於先進的氣動、隱身和控制技術研製的高空亞音速無人機，採用了獨特的飛翼布局，翼展超過27米，能有效壓縮敵方雷達的探測距離，最大起飛重量8噸，實用升限約為16000米，飛行性能十分強大。
彩虹-7無人機由中國航天科技集團十一院研製，定位為戰略級信息保障和高價值目標打擊的航空裝備。彩虹-7無人機可在高對抗作戰環境中執行偵察、情報獲取，以及為遠距離武器打擊提供目標指示等任務。
「九天」無人機系統是一款靈活配置重型無人機，是下一代的大型無人空中通用平台。配備可快速更換的重載任務艙和8個外掛點，通過換裝不同模塊化任務載荷滿足空運空投、信息支援與對抗、火力打擊與支援等任務需求，飛機翼展達25米，最大起飛重量16噸，最大載荷能力6噸。
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