珠海航展｜雙座｢殲-20｣1比5模型亮相 海軍型｢殲-35｣揭開面紗
撰文：鄭寧
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第十五屆中國航展即將於廣東珠海開幕。目前已陸續有各類飛機、軍事裝備抵達航展現場。
本屆中國航展於11月12日至17日在珠海舉行，據解放軍空軍證實，本屆航展期間，中型隱身多用途戰鬥機殲-35A將有機會與公眾見面。內地軍事專家李莉表示，這次公開殲-35A，意味著中國空軍將同時擁有兩款隱形戰鬥機——殲-20和殲-35A。
除真機現身外，據「央視軍事」今日（10日）報道，在航空工業展館，一架雙座殲-20的1比5模型出現在展台上。在展台中心位置上，兩種新型號殲-35A、殲-20S一同出現。
殲-20S是中國航空工業集團自主研制的新一代中遠程、重型、雙座、多用途隱身戰鬥機，具有優異的中遠程制空作戰能力和對地、對海精確打擊能力；具有突出的態勢感知、電子幹擾和戰術指揮控制能力；具有有人/無人機協同作戰能力。
另根據資料，殲-35A屬於第五代戰機，而殲-35未來可能作為航母艦載機，大幅提升中國海空作戰整體實力；目前，全尺寸的殲-35模型機，已出現在遼寧艦和福建艦航母甲板上。今日，海軍型「殲-35」也在珠海航展正式揭開面紗。
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