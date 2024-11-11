夜騎開封煞停︱鄭州高校推臨時出門證照片瘋傳　學生出校需先辦理

河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，卻導致當地道路出現嚴重擁堵。內地網絡傳出鄭州多所大學實行封校，並通知學生限期返校，以遏止熱潮。最新消息更指，有鄭州的高校推出「臨時出門證」，以便確認學生離校當日返回校園。



一張蓋有河南工程學院印章的「臨時出門證」圖片在網絡上傳播。（微博）

河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，道路被擠得水洩不通。（極目新聞）

河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，開封遍地共享單車。（網絡圖片）

內媒《極目新聞》報道，在10日，一張蓋有河南工程學院印章的「臨時出門證」圖片在網絡上傳播。根據資料，河南工程學院位於鄭州市。

河南工程學院學生工作處的工作人員表示，目前學生出校需要臨時出門證，「可到一站式社區辦理」。該工作人員稱，這是近日才有的要求，暫不了解具體原因。

河南工程學院位於鄭州市。（網絡圖片）

另有該校工作人員稱，此要求從上周末開始施行：「出校門時把出門證交給門口保安，回校後，再向宿管報備，表明自己當天回了校」。

據網絡訊息顯示，鄭州多所大專院校通知學生限期返校，還相繼實行封校，禁止學生外出，引發學生不滿。（網絡圖片）

據早前報道，網絡訊息顯示，鄭州多所大專院校通知學生限期返校，還相繼實行封校，禁止學生外出，引發學生不滿。

有疑似校方人員向學生發訊息稱，「在開封的趕緊回校，在外邊玩的也回校，稍後會查人。不允許出校了。在家的要出具相關證明」。

另一則同樣是疑似校方人員向學生發訊息稱，「接學校通知：今天下午所有的同學全部6點前返校，近期學校將會進行封閉管理，無特殊情況不外出。」

據網絡訊息顯示，鄭州多所大專院校通知學生限期返校，還相繼實行封校，禁止學生外出，引發學生不滿。（網絡圖片）

有當地學生不滿稱，「鄭州的大學都要封校了嗎，我真崩潰了，我又沒去開封憑什麼打亂自己的行程？大學也要管嗎？」

也有人批評，「憑什麼說封校就封校，把學生當什麼了？是你們隨意囚禁的動物嗎...疫情封校就算了，可算是讓你們學會了，一有啥就封校...通過這種方式把矛頭對準夜騎的大學生，讓學生之間互相打架嗎??? 又回歸xg（新冠）時候了」。

也有人抱怨，「憑什麼夜騎的人出去玩，卻要讓我們在校的大學生封校，明明是夜騎的人的錯，要讓我們所有大學生承擔，因為你們我們都要封校，現在開心了吧。還有那學校，已經到了要封校的地步了嗎，想出去玩出去吃飯都不讓」。

活動吸引了更多年輕人參加。（央廣網）

活動吸引了更多年輕人參加。（央廣網）

「夜騎開封」活動的興起可以追溯到今年6月，當時四名女學生為了品嚐開封的著名灌湯包，從鄭州騎行到開封，並將這一過程分享到短片平台，結果一炮而紅，引起了廣泛關注。

隨著活動的流行，開封市政府也看到了商機，宣布多個景點在夜間對大學生免費開放，包括開封鐵塔、清明上河圖景區和萬歲山武俠城等，吸引了更多年輕人參加。

然而，這一熱潮也帶來了一些問題。網上圖片顯示，成群的騎行者在鄭開大道上延綿數十公里，數千名「特種兵」將道路擠得水洩不通，造成嚴重的交通擁堵。

河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，開封遍地共享單車。（網絡圖片）

9日晚上，哈囉、青桔、美團三大單車平台聯合發布公告，指鄭州市共享單車運營區域為北至北四環、南至南四環、東至東四環、西至西四環，不得超出運營範圍；超區騎行後會持續進行語音提醒，連續提醒三分鐘後將強制鎖車，並依規收取調度費。

公告又規範車輛須停放在APP顯示可停放區域，不要將車輛停放在道路內；倡導安全騎行，遵守交通規則，在非機動車道騎行，速度不超過15公里/小時。