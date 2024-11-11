內地智庫學者：特朗普再打台灣牌無效　美國失去台海議題主導權

11月11日，具官方背景的智庫學者王文在中國記協舉辦的「新聞茶座」論壇上表示，隨著國際局勢變化，美國在台海議題上正逐漸失去主導權和決定權。美國無論是拜登或特朗普政府，若持續打「台灣牌」，中國必將進行對等反制。王文認為，美國在兩岸問題上能發揮的影響力越來越有限，同時預期特朗普上台後，美方對台政策會更加「理性」，但依然無法避免中國的反制措施。



台媒《聯合報》報道，人民大學重陽金融研究院院長王文指出，美國當前的「台灣牌」策略，無論是拜登或特朗普主導，都無法達到預期的效果，反而可能促使兩岸統一進程加速。他指出，中美雙方在戰略層面溝通，任何針對台灣的政策行動，都將面臨北京的對等反應。

中國人民大學重陽金融研究院執行院長王文教授。（資料照片）

王文分析特朗普上台後，或將採取更務實的對台策略，相較於拜登在兩岸問題上的「玩火」立場，特朗普上台後可能更重視美國利益，減少對台獨的激進支持。就北京立場，王文表示「沒有台獨就沒有武統」，他批評賴清德政府不斷採取獨立的叫囂，那就不要怪解放軍不斷透過軍事演習拉大收縮對台灣的包圍圈。

王文強調，以北京目前的軍事實力來解決台灣問題並非難事，但官方更傾向於保持和平局面，避免引發生靈塗炭的災難。

美國新任總統當選人特朗普，在今年2月4日曾稱，如能再次當選總統，將再次對中國徵收關稅，稅率可能超過60%。圖為特朗普1月22日在新布爾罕什州拉科尼亞（Laconia）出席競選活動。（Reuters）

此外，王文提到，美國對中國加徵關稅的政策已成為內地智庫的研究重點。他建議官方在應對美國關稅政策的同時，可考慮向美國公民開放免簽政策，以促進中美人民的交流與理解，抵消部分政策壓力。