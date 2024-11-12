氣溫重回30℃！入夏234天將破逾70年紀錄　深圳究竟何時入秋？

已經進入11月，深圳的每日最高氣溫仍能達到30℃左右，截至周一（11月11日），深圳今年的夏天已持續234天，或將有望超越1953年以來的最長夏天。



近幾日，深圳的最高氣溫重回30℃，「立冬」變成「立夏」。今年自3月22日入夏以來，截至11月11日，深圳的夏天已持續234天，超過深圳平均夏天天數的202天，亦或將打破自1953年有完整氣象記錄以來，深圳最長夏天（240天，1998年）。

為何入秋遙遙無期？據深圳市氣象台專家表示，受ENSO（厄爾尼諾與南方濤動）影響，深圳今年高溫少炎熱多，炎熱持續時間長，8月24日到9月4日出現近20年最長炎熱過程。

深圳今年的夏天已持續234天。（新華社）

而9月以來副高異常加強西伸，且異常偏北，南方地區受其影響出現了極端的晚高溫，深圳10月平均氣溫追平歷史同期最高紀錄；此外，10月以來，由於西伯利亞高壓和東亞季風偏弱，冷空氣抵達深圳後勢力微弱，降溫幅度小，深圳未能入秋成功。

根據最新天氣趨勢展望，預計11月19日至12月8日持續乾燥少雨，天氣逐漸轉冷。有2次冷空氣過程，分別出現在11月下旬後期和12月上旬中期，最低氣溫12℃左右。因此，深圳有望於11月底至12月初入秋成功。