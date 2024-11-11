深圳好去處｜超級花海又來了！蓮花山公園花展＋咖啡節　地鐵直達

不出意外，過去幾天的蓮花山公園人山人海，因為一年一度花展如約而至，因為20萬平方米的簕杜鵑花海正在盛開！只不過，比花展更先火的，是「一棵樹」。



一樹繁花「無意苦爭秋，一任羣芳妒」。一樹繁花，「美人樹」的雅稱，水靈靈地在眼前具象化。

這棵肆意綻放的美麗異木棉位於公園南門，人氣之高，甚至有些「喧賓奪主」 。

「美人樹」位於公園南門，人氣之高甚至有些「喧賓奪主」 。（深圳微時光授權使用）

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早在幾天前，就有不少人慕名而來，即便只是路過，至少也會停下5分鐘——緩緩抬頭、舉起手機、拍照留念；繞樹一圈、換個角度、再來一次。

或許很多人不知曉，2018年的颱風山竹過境深圳，曾毀掉這棵樹的大部份樹椏。時過6年，一樹繁花，這頑強的生命力像是一首無聲的讚歌，讓人動容。

色彩盛宴

看過南門的異木棉，自然不能錯過毓秀園的簕杜鵑，依舊是最值得一去的賞花勝地。漫山遍野的簕杜鵑匯聚一處，紫紅、水紅、橙紅、粉白色、橙黃色、淺紫色。將近兩萬平米的空間，宛如一場盛大的色彩盛宴。萬紫千紅，大概就是眼前這般景色。

毓秀園位於蓮花湖旁邊，公園西門距離最近，特別注意，毓秀園逢周一休養關閉。

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遊園歎咖啡

椰風林大草坪是此次活動主要場地，有7家優秀園林企業打造的花園作品，以及24個園藝產品與輕餐飲的攤位。看點雖少，但整體主打一個返璞歸真。

花展再與咖啡節聯動，也讓許多咖啡星人暗喜，畢竟在公園歎咖啡才是正經事。此次咖啡節規模更勝從前，共有88家品牌參與。無論遊園賞花還是恰咖閒坐，對深圳人來説，11月住在蓮花山，不過分吧？

注意事項

2024深圳簕杜鵑賞花周：免門票、免預約，時間為2024年11月9日至17日，咖啡節為11月8日至11月24日；最佳觀賞時間推薦是清晨8-10點或者下午3-5點。

地址：蓮花山公園

地鐵：3號線或4號線至少年宮站，F1出口步行600米；可到公園市民中心入口、E出口可到公園南門；2號線蓮花西站A出口，步行至公園南門。

巴士：關山月美術館站、蓮花山公園站、商報社站、公交大廈站（到東北門）

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