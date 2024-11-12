夜騎開封煞停︱不負青春！官方迫學生返校　大學生50公里改用走的

河南省鄭州的大學生近日興起「夜騎開封」，卻導致當地道路出現嚴重擁堵。內地網絡傳出鄭州多所大學實行封校，並通知學生限期返校，以遏止熱潮。官方是要求共享單車公司限制跨區騎行，更有鄭州的高校推出「臨時出門證」，以便確認學生離校當日返回校園，不少學生因此無法返家，對於「夜騎開封」，當地大學生也反映兩極。



不過仍有不少學生不願意放棄，改成「徒步50公里去開封」、「夜跑開封」，抖音上流傳不少影片寫著「不辜負這難得的青春」，有學生舉著「自由者無畏」白旗上街的照片等，不少許多學生背著背包就走，累了就路邊攔車，一起擠一輛車；但亦有不少學生被公安勸返。



據了解，現在徒步者不只有年輕人，更有不少中年人想「共同追尋他們逝去的青春」。許多網民認為官方管太多，「青春只有一次，佩服年輕人的毅力和決心，加油吧」；但也有不少網民批評「吃飽了太閒嗎?」、「不明白在搞什麼?」

活動吸引了更多年輕人參加。（央廣網）

據此前報道，「夜騎開封」活動的興起可以追溯到今年6月，當時四名女學生為了品嚐開封的著名灌湯包，從鄭州騎行到開封，並將這一過程分享到短片平台，結果一炮而紅，引起了廣泛關注。

隨著活動的流行，開封市政府也看到了商機，宣布多個景點在夜間對大學生免費開放，包括開封鐵塔、清明上河圖景區和萬歲山武俠城等，吸引了更多年輕人參加。

然而，這一熱潮也帶來了一些問題。網上圖片顯示，成群的騎行者在鄭開大道上延綿數十公里，數千名「特種兵」將道路擠得水洩不通，造成嚴重的交通擁堵。

9日晚上，哈囉、青桔、美團三大單車平台聯合發布公告，指鄭州市共享單車運營區域為北至北四環、南至南四環、東至東四環、西至西四環，不得超出運營範圍；超區騎行後會持續進行語音提醒，連續提醒三分鐘後將強制鎖車，並依規收取調度費。

公告又規範車輛須停放在APP顯示可停放區域，不要將車輛停放在道路內；倡導安全騎行，遵守交通規則，在非機動車道騎行，速度不超過15公里/小時。

內媒報道，在10日，一張蓋有河南工程學院印章的「臨時出門證」圖片在網絡上傳播。根據資料，河南工程學院位於鄭州市。

河南工程學院學生工作處的工作人員表示，目前學生出校需要臨時出門證，「可到一站式社區辦理」。該工作人員稱，這是近日才有的要求，暫不了解具體原因。

另有該校工作人員稱，此要求從上周末開始施行：「出校門時把出門證交給門口保安，回校後，再向宿管報備，表明自己當天回了校」。

據早前報道，網絡訊息顯示，鄭州多所大專院校通知學生限期返校，還相繼實行封校，禁止學生外出，引發學生不滿。