特朗普當選後　馬斯克母親現身上海代言　大讚「中國床墊」

美國前總統特朗普（Donald Trump）確定重返白宮後，與其有密切關係的特斯拉（Tesla）CEO馬斯克（Elon Musk）及其家人的動向備受關注。馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）本月8日亮相上海，出席其代言的內地床墊品牌「喜臨門」旗下智能睡眠生態品牌「aise寶褓」首家旗艦店的開幕儀式。



梅耶在活動中被問及馬斯克是否有從政打算時，笑著回答：「他更熱愛火箭和汽車。」她同時提到，對美國大選結果感到高興且並不意外，認為兒子馬斯克全心投入，希望讓美國變得更好並充滿希望，「而我們現在擁有了希望。」

馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）近期擔任內地智能睡眠床墊代言人。（荊楚網）

根據《新京報》、《荊楚網》等內媒報道，「aise寶褓」品牌於今年4月由喜臨門創立，並於8日在上海正式開設第一家旗艦店，其首款產品也同日交付首批用戶。梅耶對這款床墊的功能表現讚不絕口。

據了解，梅耶．馬斯克自今年9月起便正式成為該品牌的全球品牌代言人。她近年頻繁現身中國大陸，並在社交媒體上分享上海生活點滴。今年母親節，她也曾曬出在上海收到馬斯克送來的花束照片，展現母子深厚感情。

馬斯克的母親梅耶．馬斯克（Maye Musk）（左三）近期在上海出席智能床墊首家門店開業活動，會中談及馬斯克是否從政時稱「他更熱愛火箭和汽車。」（荊楚網）

「喜臨門」成立於1984年，是中國大陸知名床墊企業，2012年於A股上市，素有「中國床墊第一股」之稱。其產品廣泛應用於人民大會堂、釣魚台國賓館、國家戲劇院等官方單位，以及萬豪、喜來登等國際連鎖高級酒店。