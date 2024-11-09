特朗普當選｜回報Elon Musk支持？ 路透社：火星計劃或列優先項
撰文：劉耀洋
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路透社11月8日報道，美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）渴望載人上火星的計劃，或成為美國當選總統特朗普（Donald Trump）更加重視的國家優先事項。
美國太空總署（NASA）登月計劃「阿耳忒彌斯」（Artemis）是特朗普於2019年推出，且是總統拜登（Joe Biden）上台後為數不多繼續執行的政策。
計劃目標是運用馬斯克旗下美國太空探索技術公司（SpaceX）的「星艦」（Starship）巨型火箭載人上月球，作為之後火星任務的試驗場。
報道引述4名熟知特朗普太空政策的消息人士指出，特朗普當選後料將推動「阿耳忒彌斯」計劃把更多重心放在火星，目標是2030年之前實現無載人火星任務。
特朗普在馬斯克表態支持他的數週後告訴記者，登月只是個「跳板」，他的終極目標是登陸火星。
消息人士透露，特朗普重返白宮後，可能會指使NASA偏好簽署金額固定的太空合約，藉此將更多責任轉移給民間業者，並縮減「阿耳忒彌斯」計劃中經費緊張的項目。
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