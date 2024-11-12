珠海航展｜中國商飛客機ARJ21更名C909　兩間國內航司簽約訂購

第十五屆中國航展（中國國際航空航天博覽會）今日（12日）起一連6日在珠海舉行。

中國商飛舉行產品發布會，宣布ARJ21飛機增加商業名稱C909，統一飛機產品名稱為「商飛+型號」的形式。

至此，中國商飛三款商用飛機產品名稱分別為商飛C909、商飛C919和商飛C929。



自2016年投入商業運營以來，C909飛機已累計交付150架，安全載客超1700萬人次，逐漸成為中國支線航空市場的主力機型，佔中國支線飛機數量的60%。

中國商飛宣布ARJ21飛機增加商業名稱C909。（央視新聞）

C909飛機可實現多種客艙布局，包括78座兩艙、90座全經濟艙、95或97座高密度經濟艙等；具備良好的短窄跑道、高寒、高溫、高原等機場起降性能和抗側風能力，對於中國邊疆以及東南亞、非洲等海外區域的運營環境具有較強的適應性。

C909飛機適宜依托支線機場或次樞紐機場構建航線網絡，為樞紐機場提供運力補充。此外，C909飛機可使用最高50%摻混比的SAF燃料進行商業飛行，滿足客戶多樣化的使用需求。

中國商飛宣布ARJ21飛機增加商業名稱C909。（央視新聞）

航展期間，中國商飛將與貴州多彩航空和海航航空集團旗下烏魯木齊航空簽約，兩間航空公司將分別訂購40架和20架C909飛機。