中國商飛挑戰波音空巴　新加坡、香港設立雙辦事處加速布局全球

中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）加速國際化布局，本周先後在新加坡和香港設立辦事處，進一步推動其全球市場拓展。有分析指出，這一舉措象徵著中國商飛在全球航空市場上向波音和空中巴士兩大巨頭發起挑戰。



國際化拓展 中國商飛設立星港辦事處

內媒《觀察者網》報道，10月28日，中國商飛在新加坡的亞太辦事處正式掛牌，負責推動區域市場的服務、技術交流與產業合作。中國駐新加坡大使曹忠明在成立儀式上指出，這是中國國產大飛機「出海」的重要一步，象徵著中國航空製造業的跨國發展。隨後僅兩天後，10月30日，中國商飛香港辦事處亦揭牌成立，旨在更便捷地服務於東南亞及「一帶一路」沿線國家的航空公司客戶，專注於航材保障、維修支持及客戶培訓等服務能力。

中國商飛董事會成員譚萬庚在新加坡成立儀式上表示，亞太辦事處的設立是為了更加貼近亞太市場的客戶需求，並展現公司在區域市場的服務承諾。他強調，中國商飛將通過亞太辦事處進一步參與全球航空產業的發展，推動創新合作。而在香港成立的辦事處同樣具備關鍵意義，運輸及物流局局長林世雄表示，香港特區具有背靠祖國、聯結世界的獨特優勢，辦事處的設立為中國航空業國際化帶來新的機遇，期盼未來更多香港市民能夠搭乘國產飛機，享受中國製造的科技創新實力。

2024年2月20日，中國商飛C919飛機在新加坡航展上亮相。（Reuters）

ARJ21開闢印尼國際航線 國產飛機實現商業化突破

隨著中國商飛亞太布局的推進，其在國際市場上的發展逐步顯現。10月29日，印尼翎亞航空正式開通美娜多—廣州的直飛航線，成為首條以國產ARJ21執行的國際航班，並創下中國商用飛機執飛國際航線的新紀錄。翎亞航空已配備三架ARJ21客機，並逐步在印尼各島嶼以及馬來西亞吉隆坡等航線上投入運營，成為ARJ21國外商業化應用的範例。該公司還有意進一步擴展ARJ21在東南亞的航線，顯示出中國商用飛機在區域市場逐漸獲得認可的趨勢。

國產大飛機的「出海」也正在吸引其他東南亞國家的關注。今年9月，汶萊航空公司麒驥航空簽署了採購30架中國商飛機的意向書，其中包括C919和ARJ21兩款機型。汶萊政府正與中國商飛合作，加速航線認證進程，並計劃在年內開始運營ARJ21航班。此外，老撾也表達了對中國商用飛機的合作意願，雙方正就航空運營技術支持及服務網絡建設等方面展開討論。

2024年9月，國產C919（右）和ARJ21（左）相聚拉薩機場，其中的C919將為研發高原型作環控、航電、動力裝置等試驗。（網上圖片）

國產大飛機需提升維修與售後服務

儘管在亞太市場上逐漸展露頭角，中國商飛仍面臨激烈的國際競爭。報道援引美國航空業分析公司指出，中國商飛需擴展海外的維修與售後服務能力，才能在全球市場中站穩腳步，因為波音和空中巴士已經在全球主要市場設有完善的備件支持及服務網絡。OAG Aviation的亞洲主管帕特爾也認為，具有國際地位的飛機製造商必須建立全球辦事處，以更好地支持客戶並推動市場拓展。他指出，新加坡辦事處可成為一個「戰略展示中心」，向東南亞潛在買家推介C919和ARJ21機型。

國內市場穩步增長 C919與ARJ21攜手發展

在國內市場上，C919與ARJ21客機也逐漸發展壯大。根據《航班管家》提供的數據，截至今年9月底，國內運營ARJ21客機的航空公司共有7家，機隊數量達到132架，已成為支線航班的主力機型，佔支線客機市場總量52%。至於C919，截至目前已交付10架，並陸續在上海、北京等主要城市的航線上投入服務。隨著航班量穩步增長，C919的市場佔有率也在提升，東航、國航及南航等主力航空公司已分別開通多條C919航線，滿足國內市場的需求。

分析人士指出，中國商飛的海外辦事處將為其市場擴展提供重要支持，使國產大飛機有望加速「出海」，並在全球範圍內與波音、空中巴士等巨頭展開競技。隨著中國商飛進一步拓展售後服務和客戶支持網絡，國產飛機的國際化前景值得期待。