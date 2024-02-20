西藏航空與中國商飛簽署40架C919高原型訂單

西藏航空與中國商飛簽署了40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機訂單。



中新網報道，中國商用飛機有限責任公司（中國商飛）20日發布消息，指在新加坡航展開幕當天，西藏航空與中國商飛簽署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機訂單。

2024年2月20日，西藏航空與中國商飛簽署40架C919高原型和10架ARJ21高原型飛機訂單。（中國商飛官網）

與此同時，消息也宣布，河南民航發展投資集團有限公司（河南航投）與中國商飛簽署六架ARJ21衍生機型訂單，包含ARJ21滅火機、ARJ21醫療機和ARJ21應急救援指揮機。

C919高原型是C919飛機系列化發展的重要機型之一，在C919基本型的基礎上，透過縮短機身和實施高原改裝滿足高原地區運輸要求。座位數為140座至160座，起降性能滿足中國區域內全部高高原機場。

ARJ21高原型最大起降高度14500英尺，具備良好的高原機場起降性能和抗側風能力，能夠覆蓋中國區域內大部分高高原機場。ARJ21滅火機可以快速回應火情、精準定位火區、高效滅火，兼顧日常空中監測預警以及通勤出行。

ARJ21醫療機具備航空醫療救援和醫療轉運等功能，可用於病患轉運、傳染病轉運和重症急救。ARJ21應急救援指揮機能夠實現對災情的態勢感知、指揮決策和調度處置，可用於空域指揮、應急救援指揮和救援力量運送、建立災區臨時通信網絡等。