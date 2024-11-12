彈性墊層竟「一割就開」　合新鐵路建設材料曝「以次充好」成隱患

近日，在合肥至新沂的合新鐵路建設現場，內媒發現多家施工單位為了節省成本，將符合鐵路行業標準的「三元乙丙橡膠彈性墊層」替換為不合格的「再生膠仿製品」，可能對鐵路安全造成嚴重隱患。



報道指，彈性墊層是鐵路軌道建設中的關鍵材料，主要用於限制列車高速運行時對軌道板的衝擊。在對合新鐵路多個標段的暗訪中，內媒發現已鋪設的彈性墊層存在明顯的質量問題，甚至「一割就開」、「一扯就斷」。

例如，在中鐵三局負責的合新鐵路站前工程三標段，記者用壁紙刀輕輕一割，彈性墊層立即出現大切口，隨後輕輕拉扯便斷裂。中鐵七局和中鐵一局的相關標段也出現類似情況，證明這些墊層的質量遠低於行業標準。

在中鐵七局施工現場，掛有醒目的宣傳標語。

在施工現場，已鋪好的彈性墊層「一割就開，一扯就斷」。

儘管現場懸掛著「網格化管理，穿透式監督」的標語，但記者在現場目睹了大量不合格彈性墊層隨意堆放的情況。根據中國鐵路總公司規定，彈性墊層必須使用三元乙丙橡膠，且對其拉伸強度和斷裂伸長率有嚴格要求。然而，現場的檢測結果顯示，這些墊層的主要成分卻是再生膠，拉伸強度僅為1.327 MPa，遠低於標準的12 MPa；拉斷伸長率也僅為101%，遠低於標準要求的≥250%。

北京交通大學的鐵道工程專家指出，彈性墊層的質量直接關係到列車高速運行的穩定性。使用低質量的彈性墊層將會埋下安全隱患，對乘客的安全構成威脅。

針對質量問題，施工單位的回應各有不同。中鐵七局的紀工委書記曲偉明表示，所有進場材料都經過檢驗，並強調「偷不了（工），也減不了（料）」。然而，其他單位的負責人則未做出回應。