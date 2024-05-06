湖南安慈高速現多處裂縫　官方：路段封閉，汲取梅大教訓全面排查

自廣東梅龍高速塌陷造成48人死亡以來，內地各地加強對高速路段監察管制。

近期有網民發文稱，湖南常德至張家界的安慈高速路出現裂縫。5月6日，當地有關部門表示，因安慈高速石門段出現裂縫，目前道路已經雙向封閉，途經該路段需繞行。



網民發布文章表示，安慈高速77KM處雙向路段出現裂縫。有關部門已趕到現場處理，途經車輛需要繞行。圖片顯示，高速路面出現多條裂縫。

湖南安慈高速路面出現多條裂縫，全線正式通車僅2年半，目前涉事路段已封閉。（極目新聞）

對此，5月6日《極目新聞》採訪常德市交通運輸局，接線人員證實網傳安慈高速道路出現裂縫屬實，涉及路段為石門段附近。高速路面為何會出現裂縫？該工作人員回覆稱：「下雨下得蠻狠。」

常德高速交警工作人員表示，安慈高速石門段因出現裂縫雙向封閉，從石門縣收費站開始封閉，張家界慈利往常德安鄉方向可以在石門苗市收費站下高速，繞行至臨澧南收費站再上高速，除了涉事路段，其余路段正常通行。

建成通車僅2年半 21公里為軟基路段

公開資料顯示，安鄉至慈利高速公路位於常德市和張家界市轄區內，是湖南省規劃的「七縱九橫三環」高速公路網的重要組成部份，是連接杭瑞高速、二廣高速、常張高速和常德北部5縣(市)和張家界市的主動脈。項目全長121.14公里，按雙向四車道高速公路標準修建，設計速度100km/h，總投資102.51億元（人民幣）。

湖南安慈高速建成通車僅2年半，是湖南省內重要的交通要道之一。（網絡資源圖）

2021年12月31日，歷時三年建設的安慈高速公路正式通車，車程將由原來的2個半小時縮短至1個小時。據當地媒體報道，安慈高速途經洞庭湖區的安鄉段，有著長達21公里的湖區軟基路段，全線通車後，項目方在高速兩側加裝了采用北鬥衛星導航的GNSS系統，監測沈降數據，護航高速安全。

安慈高速是湖南省湖區軟基路段過渡路面施工的首創者，項目方采取「提前卸載、自然沈降」的方式，確保了全線按時通車。但湖區軟質基底的自然屬性，決定了該段道路在一定時期內，會存在沈降現象。設置在21公里軟基路段上的22個監測站和7個深層水平位移觀測樁，則可以通過北鬥衛星的高精度定位，全天候地記錄路基沈降及位移數據。

湖南常德全市開展督導檢查 汲取梅大高速事故教訓

這條高速公路是湖南省內重要的經濟、旅遊線路。據常德日報，5月4日，常德市交通運輸局局領導分別帶隊，赴全市各地開展交通運輸基礎設施保安保通督導檢查。該報道發布的現場圖片中，有工作人員在出現裂縫的瀝青路面查看情況。報道還稱，近日，常德交通運輸部門將在轄區內開展全面自查自糾，認真梳理安全生產管理工作存在的問題和不足，深刻汲取廣東梅大高速「5.1」塌方災害事故教訓，全面排查治理各類安全隱患，確保交通運輸行業安全穩定。