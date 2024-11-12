京東雙十一戰報：廣東購買力奪冠　汕頭成交增速最快

今年京東雙十一購物節正式落幕，這場史上最長的購物狂歡創下多項亮眼成績。京東發布的戰報顯示，截至11月11日23:59，2024年雙十一購物用戶數同比增長超20%，京東採銷直播訂單量更同比增長3.8倍。超過17000個品牌成交額同比增長超5倍，另有超過30000個中小商家成交額同比增長超2倍，展現出雙十一的強大消費活力。



內媒《南方都市報》報道，京東雙十一數據顯示，全國超過90%的縣域及農村地區均有消費者參與「以舊換新」活動，大屏電視成為最受歡迎的換新品類。此外，掃地機器人、烘乾機等家電家居品類成交額同比增長200%，AI電腦、AI手機等AI硬件品類的成交額也同比增長超過100%。

廣東在此次購物節中的表現尤為突出，不僅購買力位居全國第一，成交額增速也位列全國第五。廣州作為廣東購買力最強的城市，汕頭則成為成交額增速最快的城市。廣州酒家利口福則成為廣東最受關注的本地品牌，其中糕點點心是最受廣東消費者歡迎的本地商品。

2024年2月7日，在京東物流鄭州亞一物流園區，工作人員在揀選貨物。（新華社）

數據顯示，功能性家電家居產品的成交額在廣東增速亮眼。運動相機、洗碗機、遊戲本、掃地機器人和功能沙發成為成交額增速排名前五的品類，增幅分別達282%、172%、147%、141%及133%。從人均消費金額來看，遊戲本、筆記本、手機、平板電視和空調則穩居前五名。

此外，數據也顯示，00後消費者最熱衷於3C數碼產品，遊戲本、鍵盤、智能手環、顯示器和平板電腦是他們的購物偏好TOP5；80後的「寶爸寶媽」則集中為孩子囤貨，奶瓶奶嘴、嬰童拉拉褲、紙尿褲、兒童餐具及寶寶零食成為首選；至於銀髮族，則更關注健康與形象，染髮膏、血糖儀、藥食同源類食品、葱薑蒜椒以及膏貼等醫療器械深受青睞。