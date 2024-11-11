｢支付寶崩了｣登熱搜！用戶雙11遭重扣款　官方致歉稱資金安全無虞

11月11日上午，「支付寶崩了」話題迅速登上微博熱搜。眾多用戶反映，支付寶App無法正常使用，出現了同一筆訂單被重複扣款、餘額寶轉帳後餘額顯示為0、線下支付後商家未收到款項等問題，引發廣泛關注。



據《新黃河》報道，不少用戶在支付時遭遇扣款異常。一位用戶透露，他的單筆訂單被扣款三次，總金額達人民幣七百多元；另一位用戶則反映，從餘額寶轉出資金後一直無法到账。還有部分用戶在確認收貨時，點擊一次便扣除一筆款項，甚至未完成確認卻已扣除五次。支付寶的遊戲功能等也受到影響，無法正常運行。故障影響範圍遍及安卓與iOS設備，不少用戶的付款流程異常但錢款仍被扣除。

面對支付異常，用戶在社交平台上留言，要求支付寶「退錢」。然而，記者多次嘗試聯絡支付寶客服卻無法接通，App內的在線客服同樣難以聯繫。

截至上午10點50分，支付寶官方發布聲明表示，因系統消息庫局部故障，部分用戶的支付功能受到影響。支付寶強調該故障不會影響用戶資金安全，目前故障已經修復，並對用戶造成的不便致歉。

支付寶今年以來已多次發生系統故障，4月9日也曾因系統異常導致部分用戶無法使用。此次雙11購物節再次出現支付異常，引發用戶對其系統穩定性的擔憂。