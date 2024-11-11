內地「雙11」變天！阿里騰訊破冰共享支付系統　改寫競爭格局

今年雙11已進入第16個年頭，而今年最大的亮點不再是價格優惠，而是各大陸電商平台的「破冰」舉措。阿里巴巴與騰訊等巨頭結束多年相互封閉的局面，首次實現平台間互聯互通，打破了多年的「高牆」，正式開啟共享資源的新時代。



此次雙11，淘寶購物平台首次接入微信支付，而京東也將支持支付寶付款。此外，淘寶天貓更接入京東物流，擴大用戶的選擇權與便利性。業界普遍認為，此次「破冰」象徵著平台間互相封鎖用戶的時代已告一段落，共享資源與合作發展將成為未來的主要趨勢。

支付寶與微信是內地電子支付兩大巨頭。（視覺中國）

內媒《21世紀經濟報道》分析，今年雙11或成為中國電商乃至整個網絡產業的分水嶺，未來市場競爭將聚焦於產品品質、價格優勢與服務體驗等核心要素，而不再只是價格戰。

在進博會上，金門酒廠總經理丁丞康指出，大陸電商產業的既有壁壘正逐漸被打破，未來產業規則將迎來新變化。據艾瑞顧問報告預測，大陸直播電商市場成長速度將在未來幾年放緩，整體產業將步入穩定成長與精細化發展的新階段。

11月11日是淘寶於2009年起，將「雙11光棍節」發展為大型網購日的節日。（資料圖片）

此外，百聯諮詢創始人莊帥表示，電商平台如今處於存量市場競爭階段，不再是單純競爭，而是更務實地藉助彼此優勢來補足發展需求。清華大學專家胡麒牧分析，平台間的「拆牆」措施還表現在三個方面：一是回歸促銷的初衷，讓消費者受惠；二是應用人工智慧技術提升服務體驗；三是支撐製造業與研發，促進產業鏈的智慧化與韌性發展。

這一系列動向顯示，互聯互通不僅是平台間的重大調整，也將深刻影響消費者的網購體驗。隨著電商競爭進一步集中在服務與產品品質，市場格局將進入新的發展階段。