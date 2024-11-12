珠海越野車撞人致35死43傷　全市5家醫院300多名醫護人員投入搶救

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險），涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。當局介紹，廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治，珠海全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。



肇事車輛為黑色越野車。

事件發生後，廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治，省內先後調度8組共30多名專家趕赴珠海市指導救治。國家衛生健康委也立即派出醫療應急工作有關負責同志帶領國家級專家團隊11人，於12日趕赴珠海，指導支持當地傷員救治工作。

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

據介紹，廣東省和珠海市衛健部門第一時間啟動應急預案，組織調度珠海、中山、江門等地院前急救力量到現場開展救援，共調派救護車36輛。急救人員第一時間到達現場迅速開展檢傷分類，並將全部傷者送往醫療機構進行救治。珠海集中全市最優醫療資源，全力投入搶救工作，盡最大努力讓傷者得到救助和治療。全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。

截至目前，搶救工作仍在緊張進行中。

全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。（網上圖片）

官方通報指，11日晚上7時48分許，珠海市體育中心內發生一宗犯罪嫌疑人駕車衝撞鍛鍊市民的重大惡性案件，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險）。公安機關組織民警迅速到場，將疑犯樊某（男，62歲）當場控制，全力協助開展傷員救治等工作。

62歲男疑犯自殘仍在救治之中

案發當日，樊某駕駛小型越野車闖閘強行進入市體育中心，衝撞正在體育中心內部道路鍛鍊的市民，駕車逃跑時被趕赴現場的公安民警當場控制。民警發現樊某在車上持刀自殘，立即將其制止並送往醫院救治。樊某自殘致頸部等部位嚴重受傷後昏迷，目前仍在救治之中，暫時無法接受公安機關訊問。

經查，近年樊某與前妻因離婚後財產分割糾紛，先後到基層人民法院和市中級人民法院提起民事訴訟。樊某不服判決結果提起再審。目前，案件正在再審審理過程中。

公安機關經綜合現場勘查、視頻監控、證人證言和電子證據等情況，初步查明，案件為樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

目前，公安機關對樊某涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，並依法對樊某予以刑事拘留。案件偵辦、傷員救治等善後工作正在進行中。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

網傳影片顯示，一輛黑色越野車於夜晚突然衝入在體育館周邊散步健身的人群中，幾十人倒地，隨後大量警車、救護車到場。有拍攝影片的目擊者稱，兇徒不僅撞人且手上持刀，警方已當場將其控制。

倒地的傷者除了有穿著不同顏色運動服的隊員，還有著路人服裝等。有倒在地上的人手上還拿著旗子。

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

有人為傷者進行心外壓急救。（網絡圖片）

網傳珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

第十五屆中國航展（珠海航展）於11月12-17日在珠海市舉行。為方便觀眾往返展區，航展組委會在珠海市體育中心東門設立航展專線乘車點，前往珠海國際航展中心。