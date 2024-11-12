珠海車撞人｜官媒痛批：拿無辜市民生命洩私憤 心理何其扭曲陰暗
撰文：朱加樟
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周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，官方通報指，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。
廣東省委機關媒體「南方網」發表評論文章批評，疑犯任由心中的不滿泯滅人性與良知，其行為罪不可恕，又稱疑犯「心理何其扭曲、何其陰暗」。
評論文章指，駕車闖閘強行進入體育中心，衝撞正在內部道路鍛煉的市民，造成重大人員傷亡，這不是一宗簡單的交通肇事案，而是涉嫌以危險方法危害公共安全的嚴重犯罪行為，性質極其惡劣。警方初步查明，案件為樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。
文章稱，35條無辜生命就此隕落，給多少家庭造成嚴重傷害，又給社會帶來多麼大的惡劣影響，樊某不可能不知道駕車衝撞市民的嚴重後果，而是任由心中的不滿泯滅人性與良知，其行為罪不可恕，必須嚴厲譴責、依法嚴懲！
文章稱，天理昭昭，法網恢恢。樊某因離婚後財產糾紛而報復社會，一意孤行，走上了犯罪道路，公然拿無辜市民的生命洩私憤，如此惡劣行徑完全不值得同情，必須以嚴懲彰顯正義、告慰逝者！
文章稱，也許樊某自知罪孽深重，在駕車逃離時揮刀自殘。我們不禁要問：這是作惡心虛嗎？是不敢面對法律的制裁、人民的審判嗎？自己生活不如意，卻要傷害那麼多熱愛生活、熱愛運動的普通人，心理何其扭曲、何其陰暗！
文章最後稱，這宗惡性案件，再次讓我們深刻意識到生命的寶貴與脆弱。無辜市民慘遭橫禍令人萬分哀痛，警示我們必須以百倍的努力和責任感進一步築牢安全防線，守護好人民群眾生命安全！
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