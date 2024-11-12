珠海車撞人｜官媒痛批：拿無辜市民生命洩私憤　心理何其扭曲陰暗

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，官方通報指，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。



廣東省委機關媒體「南方網」發表評論文章批評，疑犯任由心中的不滿泯滅人性與良知，其行為罪不可恕，又稱疑犯「心理何其扭曲、何其陰暗」。



珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

珠海體育中心附近道路有車輛亂撞途人。（網絡圖片）

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

廣東省和珠海市迅速調派數百名救援人員對事件現場傷員開展緊急救治。（網上圖片）

評論文章指，駕車闖閘強行進入體育中心，衝撞正在內部道路鍛煉的市民，造成重大人員傷亡，這不是一宗簡單的交通肇事案，而是涉嫌以危險方法危害公共安全的嚴重犯罪行為，性質極其惡劣。警方初步查明，案件為樊某對其離婚後財產分割結果不滿而引發。

文章稱，35條無辜生命就此隕落，給多少家庭造成嚴重傷害，又給社會帶來多麼大的惡劣影響，樊某不可能不知道駕車衝撞市民的嚴重後果，而是任由心中的不滿泯滅人性與良知，其行為罪不可恕，必須嚴厲譴責、依法嚴懲！

全市5家醫院300多名醫護人員全力投入搶救工作。（網上圖片）

珠海體育中心附近道路有車輛失控亂撞途人。（網絡圖片）

文章稱，天理昭昭，法網恢恢。樊某因離婚後財產糾紛而報復社會，一意孤行，走上了犯罪道路，公然拿無辜市民的生命洩私憤，如此惡劣行徑完全不值得同情，必須以嚴懲彰顯正義、告慰逝者！

文章稱，也許樊某自知罪孽深重，在駕車逃離時揮刀自殘。我們不禁要問：這是作惡心虛嗎？是不敢面對法律的制裁、人民的審判嗎？自己生活不如意，卻要傷害那麼多熱愛生活、熱愛運動的普通人，心理何其扭曲、何其陰暗！

文章最後稱，這宗惡性案件，再次讓我們深刻意識到生命的寶貴與脆弱。無辜市民慘遭橫禍令人萬分哀痛，警示我們必須以百倍的努力和責任感進一步築牢安全防線，守護好人民群眾生命安全！