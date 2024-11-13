國產榴蓮產量增　多地進口貨降至｢一斤10元｣　｢榴蓮自由｣來了？

近日，內地多地榴蓮出現大幅降價，更有超市掛出「榴蓮一斤10元」、「榴蓮100元3個」的標語，雖然市面上售賣的榴蓮多數仍靠進口，但產自海南、雲南等地的國產榴蓮正「悄悄崛起」，不過與東南亞等傳統優勢產區相比，國產榴蓮仍有一段很長的路要走。



國產榴蓮產量有所提高。（視覺中國）

自2017年以來，內地的榴蓮進口量就穩居全球首位。2014年至2021年間，內地榴蓮進口量的覆合年增長率達到14.65%。海關總署數據顯示，2022年內地鮮榴蓮進口量約82.5萬噸；2023年進口的鮮榴蓮增至142.6萬噸，增幅超過七成。

而高進口量的背後是高需求，據相關報告顯示，今年全球榴蓮需求按年激增400%，其中內地市場佔據了91%的份額，預計到2026年內地榴蓮市場的零售額將達到1300億元人民幣。故此，泰國、越南等世界主要榴蓮生產國紛紛搶抓機遇，擴大種植面積，以便大規模供應內地榴蓮市場。

但產自海南、雲南等地的國產榴蓮正「悄悄崛起」。（視覺中國）

有海南三亞的水果店主表示，近期榴蓮出現降價，「降價的並非是國產榴蓮，因為國產榴蓮在本地市場上十分鮮見。」今年進口榴蓮供應充足，是價格下降的主要原因，而能夠左右市場價格的還是進口榴蓮的數量和品質。

那麼，榴蓮的降價情況是否與「陽光玫瑰」提子類似？據介紹，陽光玫瑰已經實現了國產化，目前已經達到200萬畝的種植規模，與之不同的是，榴蓮對光溫等環境要求十分苛刻，水分要充足，並且最好要有小氣候，溫度不能低也不能太高，在溫潤的氣候條件下它才能正常生長。

近幾年，隨着以海南為主的榴蓮產區掛果面積逐漸增大，國產榴蓮產量也有所提高，但面對龐大的市場需求，國產榴蓮基數仍然較小。事實上，榴蓮引入內地已有70多年歷史，但一直不溫不火。直至2018年，海南三亞開始小規模種植榴蓮，目前種植面積約4萬畝，今年掛果面積約4000畝，產量約250噸，售價每公斤80元人民幣以上，榴蓮產業雛形顯現。

不過與東南亞等傳統優勢產區相比，國產榴蓮仍有一段很長的路要走。（視覺中國）

近日，雲南西雙版納等地也傳來榴蓮試種成功的好消息。當地村民在海拔970多米的地方種植了五年的金枕榴蓮結果，不僅果實飽滿、果肉清香爽口，甜度也超過了34%，這和當地的氣候條件有密不可分的關係。

但就目前來看，國產榴蓮的發展依然任重道遠，要想實現「榴蓮自由」國產榴蓮產業還需挖掘廣闊的發展空間。