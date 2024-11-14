反制菲律賓新海權法　解放軍組織海空兵力在黃岩島周邊戰備警巡

解放軍南部戰區於11月13日在黃岩島「領海領空」及周邊海域展開「戰備警巡」，以行動宣示對黃岩島的主權。此次行動緊隨中國11月10日公布黃岩島領海基線及六十四座南海島礁「標準名稱」之後，被認為是對菲律賓近期海權新法的強硬回應。



根據解放軍南部戰區的消息，戰備警巡為「依法」進行的巡邏警戒活動，特別標註黃岩島的「領海領空」。黃岩島目前由中國實際控制，但菲律賓和台灣均主張擁有主權。

「南海艦隊」是中國三大艦隊之一，屬南部戰區旗下。（資料圖片）

這是解放軍南部戰區今年第三次在黃岩島周邊實施軍事行動。今年8月，南部戰區針對菲律賓、美國、澳洲聯合軍演，在黃岩島附近海空域組織「聯合戰巡」。9月28日，南部戰區再次進行例行性演訓活動，並批評域外國家干涉南海局勢。

此次行動的背景是菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）於11月8日簽署《菲律賓海洋區域法和群島海道法》，依據南海國際仲裁案的裁決，聲稱有權開發南海海域內的資源。中國隨即於10日公布黃岩島領海基線，強調對南海諸島的主權，並表示此舉符合國際法與慣例。

東南亞及大洋洲地區最佳圖片故事：2023年9月21日，菲律賓漁船在黃岩島附近水海，被中國海警包圍，海上亦可見中國水警佈置的障礙物。（Michael Varcas, for The Philippine Star）

中菲間的法律與軍事交鋒顯示，南海主權爭端已進入新一輪升級，外界憂慮可能引發更大規模的地區緊張。