珠海車撞人｜再有外媒採訪受阻　日本記者被帶走要求刪除所有影片

周一（11日）晚，珠海體育中心有車輛亂撞途人，致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療。繼BBC駐華記者在現場報道時，遭到一名身份不明男子推搡以及阻撓採訪後，再有一名日本記者在珠海市體育中心現場採訪時遭到阻撓，更被帶返警局，並被要求刪除所有拍攝的影片。



周二（12日），日本TBS駐中國記者室谷陽太在其X平台發文表示，他到體育中心現場拍攝期間，突然被自稱是當地市民的人包圍，之後有人報警。其後他被帶返警局，被迫刪除所有拍攝的影片。

他又提到廣東省無差別殺人事件頻繁發生，9月發生的深圳日本人學校事件就是其中之一。

據此前報道，周一晚上，珠海香州區體育中心有車輛亂撞途人，多名傷者倒地。官方通報指，事件致35人經搶救無效死亡、43人受傷住院治療（暫無生命危險），涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。

肇事車輛為黑色越野車。

周二，英國媒體BBC駐華記者麥笛文（Stephen McDonell）到事發現場報道，遭到不明身份的男子阻撓採訪。影片顯示，一名男子闖入鏡頭質問：「你們有採訪證嗎」，麥笛文回應稱「不好意思，你別打擾我們」，準備轉移到附近另一地方繼續，不過男子仍然追問：「你們有沒有採訪證？」

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

英媒記者現場報道遭推搡。（影片截圖）

麥笛文反問該名男子身份，為何打擾他們的報道，男子則回應稱「我是中國人」「你不能拍」。在麥笛文報道約幾十秒後，該名男子再次出現，重覆稱「不要拍了」「趕緊走」，並將記者向外推，強調「你在中國拍，你要有採訪證」。麥笛文則表示，懷疑是地方執政幹部組織群眾阻撓報道。