珠海車撞人｜珠海加強治安防控　要求做好婚姻矛盾化解

廣東珠海市於本月11日晚間發生惡性駕車衝撞行人事件，釀成35人死亡、43人受傷的慘劇。事發後，珠海市迅速成立案件處置指揮部，並於13日兩次召開會議，強調加快案件調查進度，盡早查明真相和作案動機。同時提出要深入細緻地排查並化解婚姻家庭、鄰里糾紛等多類矛盾，強化安全穩定與治安防控措施，嚴防極端案件再次發生。



根據《珠海特區報》微信公眾號報道，珠海市委常委會13日晚間召開專題會議，研究傷員救治、安撫善後及社會隱患排查整治等工作。廣東省委常委、常務副省長張虎到場指導，珠海市委書記陳勇主持會議，專項工作組則彙報了醫療救治、案件調查、善後處理等進展。

肇事車輛為黑色越野車。

會議強調，事件發生後，國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力救治傷員、依法嚴懲兇手，並從源頭加強風險防控，防範極端案件的再度發生。在中央和省級工作組的指導下，珠海正全力做好案件處理與社會穩定工作。

此外，會議提出「一患者一團隊」的精準救治方針，要求密切監測病情並提供最好的醫療條件，同時協助受害者家屬，包括心理疏導、住宿協調及困難家庭臨時救助等方面，為其提供全面支持。

針對案件調查，會議要求加快進度並實事求是公開信息，回應公眾關切；同時堅持問題導向，深入排查化解包括婚姻家庭、鄰里糾紛、涉農涉土、房產物業等各類矛盾，強化源頭風險防控。為保障市民安全，會議還要求提升人員密集場所的安全管理，全面加強社會治安防控。