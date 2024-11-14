珠海車撞人35死47傷　外交部強調：中國是世界上最安全國家之一

廣東珠海市周一（11月11日）晚上發生汽車撞向人群事件，造成至少35人死亡、43人受傷住院。事件引起多國關注，



外交部發言人林劍13日被外媒問及此事時表示，中國是世界上最安全，刑事犯罪率最低的國家之一。



外交部發言人林劍。（央視新聞）

外交部記者會上有外媒記者問及珠海的事件，並提到最近已發生了多起類似的襲擊事件，會否影響中國對外國遊客的吸引力。

林劍回應，有關部門已針對珠海撞擊事件發布警情通報，據了解，目前此案並無外國公民傷亡。

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林劍強調，中國是世界上最安全、刑事犯罪率最低的國家之一，中國政府一直並將繼續採取有效措施，全力保障人民群眾的生命安全和社會穩定，也將一如既往地確實保護境內所有外國人的安全，並為中外企業提供市場化、法治化、國際化的營商環境。

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林劍稱，中國政府絕不允許任何的違法暴力行為，將一如既往地依法保障境內所有外國公民的安全。

另外，除美國駐華大使館向受害者及家屬致以慰問，韓國、德國、烏克蘭等駐北京大使館也致哀。日本外務省則也在珠海的慘劇之後，提醒日本公民在中國大陸時要注意安全，警惕可疑人士及車輛，並避免用日語大聲說話。

烏克蘭駐華大使館信息中心透過官方微博稱，為珠海體育中心越野車撞人事件的受害人致哀，並向他們的家親友致以關心與慰問。（微博截圖）

烏克蘭駐華大使館信息中心也透過微博稱，為事件受害人致哀，並向他們的家親友致以關心與慰問。