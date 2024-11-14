珠海車撞人｜最高檢：展開矛盾糾紛大起底大排查　嚴防極端案件

廣東珠海市於本月11日晚間發生惡性駕車衝撞行人事件，釀成35人死亡、43人受傷的慘劇。珠海市當局於13日兩次召開會議，提出要深入細緻地排查並化解婚姻家庭、鄰里糾紛等多類矛盾，強化安全穩定與治安防控措施，嚴防極端案件再次發生。14日，公檢法系統也投入防控，最高人民檢察院檢察長應勇表示，檢察機關要展開矛盾糾紛大起底大排查，加強風險源頭防控，嚴防極端案件發生。對此案則要從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。



應勇表示，要依法從重從嚴懲治重大惡性犯罪，以法治思維、法治方式加強風險源頭防控，嚴防極端案件發生，以時時放心不下的責任感做好保安全護穩定各項工作，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定。

他提到，珠海市體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣。檢察機關要依法履職，全力協同相關部門做好查清事實、依法懲處、善後處置、維護穩定等工作，確實保障人民群眾生命安全，維護社會大局穩定。他強調，檢察機關對類似重大惡性犯罪，要認真做好審查批捕、審查起訴工作，從重從嚴追究刑事責任，有力震懾犯罪。

肇事車輛為黑色越野車。

他又指，檢察機關要深刻汲取教訓，紮實開展涉檢信訪和矛盾糾紛大起底大排查，加強風險隱患源頭防控。要以「如我在訴」意識持續做實高質效辦好每一個案件，確保自身嚴格依法辦案、公正司法，堅決防止因司法不規範、監督不到位等產生新的風險。

應勇進一步強調，檢察機關要堅持和發展新時代「楓橋經驗」，深入推進檢察信訪工作法治化，落實領導幹部帶頭接訪制度，持續推進群眾信訪「件件有回覆」，把釋法說理貫穿司法辦案始終，實質性化解涉檢矛盾糾紛，堅決防止檢察環節矛盾激化、上行、外溢。檢察機關既要帶頭做到嚴格依法公正履職，又要依法監督糾正訴訟活動中的違法情況，促進各執法司法機關嚴格執法、公正司法，共同守好嚴防極端案件的執法司法防線。

應勇還提到要依法加強立案和偵查活動監督，加強刑事申訴和再審抗訴工作，堅決糾正和防止冤錯案件。加大對民事、行政申訴案件辦理力度，對確有錯誤的案件，採取抗訴、再審檢察建議等方式加強檢察監督。

他最後說，檢察機關要充分運用各項檢察職能，維護婦女、老年人、身障者、兒童等特定群體權益。聚焦重點領域、敏感時段、關鍵節點，加大對農民工討薪、大專畢業生就業等權益司法保障。同時要解法結、化心結，加大司法救助力度，暢通群眾訴求表達管道，完善司法救濟保護制度，讓民眾在每一個司法案件和案件的每一個環節，感受到公平正義。