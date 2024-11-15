深圳4個青年置業的故事　有人撞彩9月上車市值暴升30萬：不可思議

9月21日，鍾茜和先生簽下了龍華中心區的一個較新的二手單位。幾天後，穩定房地產市場的一攬子政策相繼出台，深圳樓市持續3年多的低迷期陡然逆轉。



鍾茜的房子位於龍華中心區，買入價400萬（人民幣，下同）出頭。眼下鍾茜和丈夫的經濟上也有不小的壓力，買樓時鍾茜的薪資縮水了不少。

4位年輕人在深圳買樓的故事（01製圖）

有人購入1個月已漲2、30萬 4個年輕人在深圳買樓的故事（點圖放大看相關內容節錄）：

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她在金融業工作，今年市場不同於往年，她的業績下滑幅度「非常大」，丈夫的工作這段時間也發生了一些變動。好在，在雙方父母的傾力支持下，房子付了5成首期，兩人的房貸壓力還不算太大。

從中介口中鍾茜得知，在政策刺激下，近1個月時間，房子的市價已經上漲了2、30萬。房子剛好買在谷底，這份好運鍾茜現在想來還覺得不可思議。

我們當時覺得價格合適，就入手了，（房價）就是再跌一些也能接受的，反正是自己住的嘛。

我接觸的4位買樓者，年齡都不超過30歲，買樓時間最早的是小圓，她在2023年上半年入手了一套龍華片區的一房一廳，近1年跌幅明顯，小圓接受了房產價值的縮水，因為「買來就是住的」。與早年的買樓者不同，鍾茜與其他3位年輕的買樓者，不再看重房產的投資性能，她們的選擇重心在於「住得舒不舒服」。

方禮在深圳某地產經紀工作5年。方禮發現，近3年多來，房地產市場的投資客大大減少，他接觸的購房者「對於漲跌反而沒那麼看重」，「因為買來自住的居多」。很多買樓者做決策時，考慮得更多是自身的經濟承受力，「他們需要一間套房，房價下來了，自己剛好能負擔得起，就入手了」。

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跌出來的買樓機會

自2021年5月以來，深圳房價一路下行。深圳樂有家數據顯示，2024年8月，深圳二手樓平均成交價格5.90萬元/平方米。

深圳不少片區的成交價相比3、4年前，已經下跌4成到5成，位於福田的梅林一村，2021年6、7月份的成交單價在10萬左右，2024年上半年的成交單價在6萬上下徘徊。位於龍華中心區域的金地梅隴鎮小區，2021年6月的成交單價在7萬以上，2024年9月已下跌到4萬出頭。光明區的龍光玖龍台小區，2021年4月成交的一套房產，單價高達8.62萬，眼下該社區掛牌價5萬出頭。

在深圳，方禮接觸的客戶中，兩三年前房子入手後，市價一路下跌的情況十分常見，小戶型下跌尤為明顯，小戶型和老房子也是「最難賣的」。方禮了解到的二手樓交易中，下跌最厲害的小戶型房產，當屬深圳灣某個47平方米的戶型，兩三年間總價從900多萬跌到600多萬。

對賣家來說，出手一套二手樓所需的時間也在延長。統計顯示，2022年在深圳平均成交1套二手樓需153天，2024年上半年則需168天。在樓市下跌的過程中，唐秋莎看到了買樓的可能性。

唐秋莎2016年來到深圳，那時她對房價還沒有概念。直到2018年，火爆的樓市、高得咂舌的房價吸引了她的注意力，「記得羅湖有的新房單價都要10萬了」。

如果房價一直持續在2018年至2020年的狀態，（我們）可能就真的買不起了。

2023年，唐秋莎和先生開始為結婚做準備，兩人也開始在羅湖、坪山、光明等片區睇樓，「也是因為房價跌了，覺得壓力沒那麼大」。

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買樓前，唐秋莎和先生看過坪山的房子，也看過光明的公寓，「當時公寓價格比較低」。兩人看過一間掛牌價為150萬的公寓，「四五十平方米的loft，舒適度不行，（示範單位）特別小，尤其是廳那塊，連餐廳都沒有」，公寓還未完工，旁邊規劃的商場和辦公室都未開建，考慮到爛尾的風險，以及再次出售的難度，他們放棄了公寓。

最終，唐秋莎買在了羅湖布心片區，房子是去年建成的回遷房，價格在同片區處於低位，「有些拆除戶手裡好多套房，急於出手，價格會壓得比較低」。睇樓期間唐秋莎也比較過，「整個深圳市就這附近，還有坪山，算是價格窪地」。相較於坪山，布心距離市中心很近，周圍各項配套一應俱全。唐秋莎的房子旁邊，還新建了配套的學校。

今年4月份，唐秋莎和丈夫買下房子，這間套房不足50平方米，被開發商精打細算地設計成了小兩房，「起碼能滿足我們未來10年的需要」。房子的前屋主是個大叔，在這個回遷房社區有數棟房產。唐秋莎買下的這棟房子，去年就有買家看中，開出的價格是230多萬，大叔沒捨得賣，結果拖到今年，房子的市價又下滑不少。

唐秋莎睇樓時，這套房子掛牌價是200萬出頭，經紀跟大叔談到190多萬，雙方才見面溝通，大叔急於出手，唐秋莎和丈夫又把總價殺到180多萬，「經紀說，我們這套，是小區同戶型裡面最低的」。

市場數據，也與唐秋莎的議價經驗交相印證。根據貝殼研究院公佈的數據，2024年上半年，深圳二手樓交易的議價率為6.7%，達到2019年以來半年度新高。所謂議價率，即成交價和業主報價的差距，議價率處於高位，代表業主報價普遍偏低。算下來，唐秋莎這套房子，每平方米單價3.8萬：

我們覺得再跌也不可能跌到一兩萬吧。哪怕再跌一點，也在我們的可控範圍內，畢竟我們是剛需。

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今年4月份，楊繁在龍華片區買了一間約50平米的一室一廳。楊繁2019年來到深圳工作，一直到2023年年初「根本沒考慮過買樓」，早幾年房價可望不可及，她也未下定決心長居深圳。一直到2023年年底，買樓的門檻不斷降低，她有了一定積蓄，手裡的預算足夠市中心一套小戶型的首期款，她才開始睇樓。

楊繁在福田工作，處於單身狀態，買樓是為了自住，「沒有升值預期，保值即可」。她要把通勤時間控制在1小時內，可選擇的區域只剩下福田、羅湖和龍華，「羅湖房子太老，福田能負擔起的房子，要麼面積太小，要麼採光不好」，最終她選擇了龍華。

這套房產成交價300萬出頭，經紀在議價時表現出色，最後成交價比賣家的掛牌價低了30多萬。交易時，楊繁考慮過房價下跌的問題，她的判斷跟其他幾位買樓者相似，「再跌也跌不了多少」。「沒有人能確保自己抄到最低點，剛需嘛，自己住得舒不舒服更重要」。

鍾茜買下的是一間接近90平方米的三房。兩年前剛開始睇樓時，鍾茜的預算只能負擔光明片區「最便宜的三房」，以及龍華觀瀾片區的「兩房或小小三房」。受惠於房價下跌，她才買到龍華中心片區這套戶型、採光、環境、配套都符合期望的房子。

海口觀瀾湖電影公社。（資料圖片）

更謹慎的買樓者

在買樓之前，鍾茜和先生花了兩年睇樓。在鍾茜身邊，有些兩三年前買樓的同事，如今首期「基本上跌沒了」，金融業薪水下調以後，每月的房貸負擔愈發沉重。 「我們看過比較多這樣的例子，後面變得非常謹慎。不要高槓桿，要把月供降得更低。」

唐秋莎身邊也有「抄底抄在半山腰」的例子。夫妻倆的一位朋友，前兩年在光明買樓，當時每平方米售價4萬多，「今年降到了兩萬多，他可焦慮了，也只能觀望」。

量力而行，是唐秋莎的買樓原則：

有多大能力做多大事兒，我不會考慮，結婚一定要買個100平方米的大房子，每個月房貸起碼2萬以上，那我們壓力肯定特別大。

唐秋莎的房貸在7000元左右，佔了夫妻倆月收入的三分之一，「我們也考慮過失業的風險，一方如果沒工作，另一方的收入緊緊巴巴還能撐起來」。唐秋莎先生做銷售類工作，這份職業倚重經驗和資源，因此丈夫的職業危機感較低。唐秋莎做營運工作，她更擔心失業問題，「結了婚，又沒有生孩子的女生，最難找工作了」。

唐秋莎有個朋友，也是已婚未孕女性。朋友目前這份工作，是996工作制，「加班強度太大了，她有點吃不消」。朋友一心想跳槽，她在招募軟件上被問到最多的就是生育計劃，「幾乎每個hr都會問」。更令人灰心的是，朋友不斷投遞履歷，卻沒有接到什麼像樣的面試通知。朋友最近的求職遭遇，對唐秋莎來說就是一面鏡子，看看朋友就知道自己可能會經歷什麼。 「我現在這份工作強度沒那麼大，就先做著吧，反正大環境也不好。」

和多數深圳女孩一樣，唐秋莎也想探索副業，「說不定哪天公司倒閉，或者其他變故，你找不到工作，還是要給自己留個後路」。最近她正在裝修房子，家居部落客也是她考慮的方向之一。

羅湖布心片區的地產項目。（微博圖片）

房子依然承載著歸屬感

這棟房子是唐秋莎和丈夫的婚房，兩人買樓最大的動力來自唐秋莎的父母，「我父母有這樣的要求，他們覺得女孩結了婚不能漂泊」。唐秋莎先生老家在梅州，家前幾年在梅州市區為他準備了一間婚房。因此，一開始丈夫和公婆買樓的意願不高，「深圳再買一套，對他們來說壓力比較大」。不過，雙方父母當面溝通後，公婆接納了深圳買樓的提議。最後在雙方父母的支持下，夫妻倆湊夠了房子的頭期款。

其實我老公也想在深圳有個家，他也是要在深圳長期發展的嘛，只不過經濟上有壓力。

與唐秋莎見面時，她和先生正在婚房裡忙著裝修的收尾工作。社區背靠圍嶺公園，涼風吹來，空氣清冽，幾棵高大的樹木立在草坪一側，花園長廊裡，閒坐著兩三個老人，時不時有推著小推車遛娃的父母經過。

天色微暗，唐秋莎與我坐在小區花園涼亭裡，「住自己的房子，跟租房感覺是完全不一樣的」，她說。她和丈夫目前租住在市中心的一套公寓裡，配套設施在她看來「已經算很好了」，但居住體驗並不好，「總感覺廚房、洗手間不乾淨，公寓裡養寵物的人很多，（寵物）常隨地大小便，總有一股味道」。

我接觸的另外幾位買樓者，跟唐秋莎一樣，認為房子在某種程度上承載著定居、歸屬感等價值。鍾茜直言「我對房子有執念」。鍾茜才畢業1年多，剛開始睇樓那會兒，丈夫在深圳上班，她還在外地讀研究生，「我們倆都是三四線城市長大的，不管是我們還是家裡人，對一線城市是很嚮往的，我們覺得只有買了房，才有家的感覺，才能在這個城市紮根來」。

鍾茜在社交平台的分享中，形容他剛買樓子時的喜悅——「網簽後，去新家，偶然一抬頭，看到一輪明月」。 「願明月一直照耀我們前路安康坦蕩」，她在分享裡許下願望。

（備註：為保護個人隱私，文中人物採化名）

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】