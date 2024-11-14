珠海車撞人｜深圳公安微信發《逃生教學》　「躲避擲」三招自救

廣東珠海周一（11日）晚發生汽車撞人重大事故，釀成最少35人死亡，43人受傷。深圳市公安局反恐怖工作支隊翌天發文，教導如何在車輛衝撞的恐怖襲擊中逃生，主要有「躲、避、擲」三種技巧。



迅速利用附近大樹及車輛躲藏

當局周二（12日）在其「深圳反恐」微信公眾號，貼出題為《車輛衝撞恐怖襲擊逃生教學》的圖文。其中假設在廣場遇事，應迅速利用附近物體來「躲」，包括較粗壯樹木、石桌石凳、建築物。第二個假設是發生集市，則應迅速走向展台、舖位、大型車輛、大件商品來「躲」。

教學提醒，在「躲」時不要過度緊貼掩護物，留出空間，以緩解衝擊。此外，切忌靠路燈、玻璃櫥窗周邊避靠，以防物件被撞倒，造成二次傷害。

勿背向汽車逃竄 雙腳跑不過汽車

至於「避」，教學指如果沒有可躲藏的地方，切記不要背汽車逃竄，因為雙腳是跑不過汽車。正確避險方法：一是面向或側向來襲汽車，連續地向左或向右快速移動。二是當汽車撞向自己時，連續以「之」字形或「O」形快速移動，可迫使擊襲者駕車不停地快速轉向，增加襲擊難度，有利擺脫糾纏。

「擲」的技巧是當車輛衝撞時，可把隨身攜帶的物品，例如衣物、雞蛋、麵粉等，擲向施撞車輛的擋風玻璃，干擾對方視綫，減少傷害。

文章也提醒，如果沒有十分必要，盡量不去人群密集聚集區。