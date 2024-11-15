國安部宣示南海主權　稱黃岩島「領海基線也是底線」

撰文：許祺安
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國家安全部11月15日在官方微信公眾號以「本官微評論員」名義發文，對菲律賓不顧中方強烈反對和多次交涉，悍然通過《海洋區域法》和《群島海道法》表示強烈譴責。文章指出，菲律賓此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，違反《聯合國海洋法公約》，並破壞地區和平穩定。官方重申，南海主權不容挑戰，將採取一切必要措施堅決捍衛國家利益。

國安部發表題為「這裡是中國，基線也是底線！」文章，點名菲律賓近日通過的兩部法案，將黃岩島和南沙群島部分島礁及相關海域納入其「海洋區域」範圍，斥責這些主張毫無依據，完全無視國際法和中國主權事實。文章回顧，菲律賓的領土範圍早已由一系列國際條約確定，包括1898年的《美西和平條約》（《巴黎條約》）、1900年的《華盛頓條約》以及1930年的英菲邊界條約。中方指出，菲律賓試圖以立法方式固化南海仲裁案的非法裁決，無異於痴人說夢。

文章強調，南海仲裁案本質上是非法的政治操弄，菲律賓單方面提起仲裁並強行推動相關裁決，嚴重損害了《聯合國海洋法公約》的完整性和權威性。中方堅持「不接受、不參與、不承認、不執行」的立場，並認為任何基於裁決的主張和行動都是無效的。

官方11月10日公布黃岩島的領海基線，藉此宣示主權。圖為2016年中國空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

為了強化對南海的主權宣示，官方本月10日正式宣布黃岩島領海基線，根據《聯合國海洋法公約》和《中華人民共和國領海及毗連區法》，進一步明確相關海域的主權範圍。同日，自然資源部和民政部共同發布公告，公布南海部分島礁的標準名稱，進一步規範有關地名的使用。

此外，中國海警局也針對黃岩島問題發表聲明，強調將依據《中華人民共和國海警法》及國際法相關規定，加強在黃岩島領海及周邊海域的聯合執法行動，對任何侵犯中國主權的行為予以嚴厲打擊。這一系列措施表明，中方在維護國家主權和海洋權益問題上的堅定態度。

國安部文章進一步指出，菲律賓的挑釁行為背後，受到域外國家的教唆和支持，尤其是美國。中方批評美國長期以來借南海問題服務其地緣政治目的，挑動菲律賓對抗中國，意圖破壞南海的和平穩定。文章直言，美國在南海問題上奉行典型的雙重標準，要求他國遵守《聯合國海洋法公約》，卻至今未加入該公約。

2023年9月23日，菲律賓漁民Arnel Satam（54歲），嘗試進入黃岩島潟湖，被中國海警驅趕。（Michael Varcas, for The Philippine Star）

國安部重申官方立場，斥責菲律賓此番推行新法案，進一步將自身捆綁在反華遏華的「戰車」上，不僅損害區域和平，也將面臨更的安全風險和發展障礙，最終損害自身的實際利益。

文章最後強調，南海應是和平合作之海，而非對抗紛爭之地。中國作為負責任的大國，一貫主張透過和平談判解決爭端，並積極推動《南海各方行為準則》的制定和實施。中國願與周邊國家共同開展海洋資源開發、環境保護和搜救合作，為地區的穩定與繁榮作出貢獻。

然而，面對菲律賓一系列挑釁行為，中國不會坐視不理。文章警告，任何妄圖分裂中國領土、破壞地區和平穩定的行為都註定失敗。中方將繼續依法採取反制措施，透過外交手段和實際行動，堅決維護南海地區的和平穩定和中國的主權利益。

反制菲律賓新海權法　解放軍組織海空兵力在黃岩島周邊戰備警巡中國公布黃岩島領海基線　外交部、海警相繼回應：將依法捍衛主權中國政府就黃岩島領海基線發表聲明　首公開南海部分島礁標準名稱
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