國安部宣示南海主權　稱黃岩島「領海基線也是底線」

國家安全部11月15日在官方微信公眾號以「本官微評論員」名義發文，對菲律賓不顧中方強烈反對和多次交涉，悍然通過《海洋區域法》和《群島海道法》表示強烈譴責。文章指出，菲律賓此舉嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，違反《聯合國海洋法公約》，並破壞地區和平穩定。官方重申，南海主權不容挑戰，將採取一切必要措施堅決捍衛國家利益。



國安部發表題為「這裡是中國，基線也是底線！」文章，點名菲律賓近日通過的兩部法案，將黃岩島和南沙群島部分島礁及相關海域納入其「海洋區域」範圍，斥責這些主張毫無依據，完全無視國際法和中國主權事實。文章回顧，菲律賓的領土範圍早已由一系列國際條約確定，包括1898年的《美西和平條約》（《巴黎條約》）、1900年的《華盛頓條約》以及1930年的英菲邊界條約。中方指出，菲律賓試圖以立法方式固化南海仲裁案的非法裁決，無異於痴人說夢。

文章強調，南海仲裁案本質上是非法的政治操弄，菲律賓單方面提起仲裁並強行推動相關裁決，嚴重損害了《聯合國海洋法公約》的完整性和權威性。中方堅持「不接受、不參與、不承認、不執行」的立場，並認為任何基於裁決的主張和行動都是無效的。

官方11月10日公布黃岩島的領海基線，藉此宣示主權。圖為2016年中國空軍轟6K在黃岩島等島礁附近空域巡航。（新華社）

為了強化對南海的主權宣示，官方本月10日正式宣布黃岩島領海基線，根據《聯合國海洋法公約》和《中華人民共和國領海及毗連區法》，進一步明確相關海域的主權範圍。同日，自然資源部和民政部共同發布公告，公布南海部分島礁的標準名稱，進一步規範有關地名的使用。

此外，中國海警局也針對黃岩島問題發表聲明，強調將依據《中華人民共和國海警法》及國際法相關規定，加強在黃岩島領海及周邊海域的聯合執法行動，對任何侵犯中國主權的行為予以嚴厲打擊。這一系列措施表明，中方在維護國家主權和海洋權益問題上的堅定態度。

國安部文章進一步指出，菲律賓的挑釁行為背後，受到域外國家的教唆和支持，尤其是美國。中方批評美國長期以來借南海問題服務其地緣政治目的，挑動菲律賓對抗中國，意圖破壞南海的和平穩定。文章直言，美國在南海問題上奉行典型的雙重標準，要求他國遵守《聯合國海洋法公約》，卻至今未加入該公約。

2023年9月23日，菲律賓漁民Arnel Satam（54歲），嘗試進入黃岩島潟湖，被中國海警驅趕。（Michael Varcas, for The Philippine Star）

國安部重申官方立場，斥責菲律賓此番推行新法案，進一步將自身捆綁在反華遏華的「戰車」上，不僅損害區域和平，也將面臨更的安全風險和發展障礙，最終損害自身的實際利益。

文章最後強調，南海應是和平合作之海，而非對抗紛爭之地。中國作為負責任的大國，一貫主張透過和平談判解決爭端，並積極推動《南海各方行為準則》的制定和實施。中國願與周邊國家共同開展海洋資源開發、環境保護和搜救合作，為地區的穩定與繁榮作出貢獻。

然而，面對菲律賓一系列挑釁行為，中國不會坐視不理。文章警告，任何妄圖分裂中國領土、破壞地區和平穩定的行為都註定失敗。中方將繼續依法採取反制措施，透過外交手段和實際行動，堅決維護南海地區的和平穩定和中國的主權利益。