兩官媒記者揭高鐵施工「偷工減料」遭毆　中鐵七局5人被就地免職

近日，兩名官媒記者在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場遭遇襲擊，因他們發表的調查報道中指出「施工單位為了節省成本，存在以次充好的行為。」

事件引發廣泛關注後，中鐵七局周五（11月15日）晚發布聲明稱，對受傷記者深表歉意，對項目分部經理王某等5人就地免職。



在中鐵七局施工現場，掛有醒目的宣傳標語。（經濟參考報）

在施工現場，已鋪好的彈性墊層「一割就開，一扯就斷」。（經濟參考報）

王文志被打傷。（新聞晨報）

聲明指，經研究，決定對項目分部經理王某、副經理楊某某、管理人員吳某某就地免職；對在本次事件中負有管理責任的四標段黨工委書記、指揮長陳某，黨工委副書記曲某某就地免職。公司已啟動內部問責程序，依法依規嚴肅處理。

聲明稱，公司將深刻反思暴露出來的問題，舉一反三，堅決杜絕此類事件發生，堅決維護新聞記者輿論監督的合法權益。衷心感謝社會各界的關切和監督。

據早前報道，新華社主辦《經濟參考報》的調查記者王文志和程子龍，周二（11月12日）發表的一篇調查報道指出，合新鐵路施工單位為了節省成本，存在「以次充好」的行為，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求。

除了手機被搶外，王文志還被打傷，照片顯示其右手帶有明顯血跡。（微信公眾號＠媒派）

現場負責人承認搶了手機。（澎湃新聞）

警情通報。（網上圖片）

其後周四（11月14日），王文志和程子龍正試圖跟蹤調查施工現場的情況，卻遭到多名工人的圍攻，除了手機被搶外，王文志還被打傷，照片顯示其右手帶有明顯血跡。

現場一名男子更承認扣留了記者的手機，指在工地已經和工人交待，遇到沒有報備的陌生車輛或者陌生人要「直接現場逮住，馬上扣留下來」。他還直言，打人的「可能是我工人」。

據了解，王文志是《經濟參考報》的調查報道室主任，擁有20多年新聞從業經驗，多次獲得中國新聞獎，還是第十七屆長江韜奮獎長江系列得主之一。

至於合新高鐵即合青高速鐵路合新段，連接安徽省合肥市與江蘇省徐州新沂市，全長約323.775公里，屬於重要的交通基礎設施。