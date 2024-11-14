疑揭發高鐵路段偷工減料惹禍上身　兩官媒記者遭多人毆打搶奪手機

周四（14日）下午，多個知情人士爆料稱，兩名官媒記者在安徽合新高鐵中鐵七局施工現場遭遇襲擊，引起廣泛關注。據了解，新華社主辦《經濟參考報》的調查記者王文志和程子龍在進行調查時，其手機遭搶奪，王文志本人右手受傷。報道指，目前兩位記者已經安全，所在單位正進一步了解事件情況。



此次襲擊發生在兩位記者於周二（12日）發表的一篇調查報道之後。報道指出，合新鐵路施工單位為了節省成本，存在「以次充好」的行為，違規將「三元乙丙橡膠彈性墊層」偷換為不符合鐵路行業標準的「再生膠仿製品」，這些仿冒品性能遠低於設計要求。

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在中鐵七局施工現場，掛有醒目的宣傳標語。（經濟參考報）

在施工現場，已鋪好的彈性墊層「一割就開，一扯就斷」。（經濟參考報）

北京交通大學的鐵道工程專家指出，彈性墊層是鐵路軌道結構中的關鍵材料，其質量直接影響列車的穩定性。若使用的材料性能不合標準，將埋下安全隱患。

對此，皖贛鐵路安徽有限責任公司表示高度重視，已成立調查組進行全面核查。初步調查顯示，合新鐵路所用的彈性墊層由中標企業自行採購，並已履行招標程序。該公司已委託權威檢測機構對材料進行抽樣檢測，並表示若發現質量問題，將依法追究相關責任。

11月14日，王文志和程子龍正試圖跟蹤調查施工現場的情況，卻遭到多名工人的圍攻，除了手機被搶外，王文志還被打傷，照片顯示其右手帶有明顯血跡。

除了手機被搶外，王文志還被打傷，照片顯示其右手帶有明顯血跡。（微信公眾號＠媒派）

現場一名男子更承認扣留了記者的手機，指在工地已經和工人交待，遇到沒有報備的陌生車輛或者陌生人要「直接現場逮住，馬上扣留下來」。他還直言，打人的「可能是我工人」。

現場負責人承認搶了手機。（澎湃新聞）

據了解，王文志是新華社《經濟參考報》的調查報道室主任，擁有20多年新聞從業經驗，多次獲得中國新聞獎，還是第十七屆長江韜奮獎長江系列得主之一。

至於合新高鐵即合青高速鐵路合新段，連接安徽省合肥市與江蘇省徐州新沂市，全長約323.775公里，屬於重要的交通基礎設施。