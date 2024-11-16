珠海車撞人｜廣東省委常委會召開擴大會議：依法嚴懲兇手

廣東珠海市於本月11日晚間發生惡性駕車衝撞行人事件，釀成35人死亡、43人受傷的慘劇。16日下午，廣東省委常委會召開擴大會議，會上表示依法嚴懲珠海駕車衝撞行人案兇手。



會議指出，這次珠海發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，給平安穩定大局造成嚴重影響，給群眾生命安全帶來慘痛損失。習近平總書記高度重視、時刻牽掛，作出重要指示、提出明確要求，充分體現了深厚的人民情懷，充分體現了對廣東的關心關懷。全省上下要深入學習領會總書記重要指示精神，認認真真、扎扎實實對照檢視自身工作，堅持以案為鑒、以案為戒，以「時時放心不下」的責任感辦好廣東的事，切實守護好社會安定、百姓安寧。

要從總書記一以貫之要求堅持以人民為中心來深刻體悟，教育引導廣大黨員幹部進一步牢固樹立以人民為中心的發展思想，把群眾的安危冷暖放在心中最高的位置，把維護公共安全放在維護最廣大人民根本利益中來認識、思考和把握，把關系群眾利益的事情辦好辦實。

要從總書記一以貫之要求我們加強社會治理來深刻體悟，教育引導廣大黨員幹部進一步樹牢風險意識、底線思維，毫不放松抓好防風險、保安全、護穩定工作，及時創新和完善社會治理方式手段，全面提升維護安全穩定的能力水平。要從總書記一以貫之要求我們走在前列來深刻體悟，教育引導廣大黨員幹部牢記總書記賦予的使命任務，以走在前列的標準要求抓好各項工作，圍繞改革發展穩定各項事業特別是平安建設，進一步補短板、強弱項、堵漏洞，切實保護人民群眾生命財產安全，讓人民群眾安居樂業。

肇事車輛為黑色越野車。

會議強調，要認真細致抓好案件後續處置工作，全力以赴開展醫療救治，最大限度減少因傷死亡、因傷致殘的情況，努力讓受傷人員早日康覆；用心用情推進善後工作，耐心細致做好受傷人員和遇害人員家屬的對接和服務，給予多種形式關心關懷，幫助他們渡過難關；高質高效推進案件偵辦，依法嚴懲兇手，震懾犯罪、安定人心。

要舉一反三開展風險源頭治理，按照中央有關專項治理部署要求，全面加強社會面治安防控，有力推進拉網式排查打擊整治行動，加大警力投放，發動群防群治力量，強化對人員密集場所和重點部位的巡邏防控，提高見警率、管事率、震懾力，及時消除各類突出治安隱患，堅決打擊各類違法犯罪；深化矛盾糾紛排查化解，構建從排查、發現到化解的工作閉環，推動矛盾糾紛實質性化解，嚴防發生惡性案件和個人極端案事件；強化公共場所安全管理，堅持人防、物防、技防相結合，落實人車分流和硬質隔離，全面升級安全基礎設施配置，進一步築牢公共安全屏障。

要扎實抓好安全生產，聚焦道路交通、工程建設、危化品、工貿、特種設備等重點行業領域，持續推進風險隱患排查整治，進一步加強安全防範工作，堅決守住不發生重特大事故的底線；突出抓好森林防火和消防安全，嚴防火災事故發生；持續強化安全提醒和教育，廣泛普及安全知識，凝聚起做好安全生產的強大合力。全省各級黨委政府要切實扛起「促一方發展、保一方平安」的政治責任，始終堅持以高標準嚴要求抓好防風險、保安全、護穩定工作，層層壓實責任，緊盯關鍵部位、重點環節，堅決築牢維護平安穩定大局的堅固防線。