江苏21岁男无差别砍死8人17伤　凶手无法毕业实习低薪见人就捅

珠海发生越野车撞死35人事件震动全国，江苏宜兴的无锡工艺职业技术学院16日（周六）晚上又传出无差别斩人案，警方通报证实该持刀伤人案件造成8人死亡、 17人受伤，21岁疑犯被当场拘捕。 事件造成该学内内恐慌，大批学生躲在宿舍中，甚至用衣柜顶住房门，以防凶手闯入继续杀人。 （海外简体测试版本文稿）



现场多人受伤倒地，在网路疯传。 （网络图片）

现场多人受伤倒地，在网路疯传。 （网络图片）

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警方通报指，经初步调查，21岁男疑犯徐某金为该学院2024届毕业生，因考试不合格未拿到毕业证书以及对实习报酬不满遂回校发泄行凶，徐某金对其犯罪行为 供认不讳。通报指，目前，伤员救治、善后处置、案件侦办等工作正在全力进行中。

网传影片及照片显示，多人受伤后躺在地上，部分人衣服染血，地上也有血渍。 有网民表示，「我舍友被捅，那个人看见人就捅，你们都别出去。」网传消息又指凶手躲在草丛里捅人。

疑似遗书传出

内地网上也传出疑犯留下的遗书称，他每天上班16个小时，仍被工厂拖欠工资，此外学校还以他考试没过为由而不给他发毕业证书，他声称「大部分人 考试基本全是作弊」。 遗书声称「我希望我的死可以推动劳动法进步」、「别以为我是老实人，有些帐总是要清算的」。