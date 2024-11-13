珠海撞人目擊者：死者多是暴走團中老年人　音樂聲大或致閃避不及

周一（11日）晚上，珠海香州區體育中心附近道路有車輛亂撞途人，事件致35人死亡、43人受傷住院治療，官方通報指涉事62歲男司機對離婚後財產分割不滿引發事件。



新加坡《聯合早報》報道，一名目擊者稱，受害者大多數是在體育場外廣場參加徒步團（當地又稱「暴走團」）的中老年人，越野車在廣場繞圈，直接衝向這些排列整齊的徒步團。



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報道指，一位不願具名的女居民描述了事發經過。她表示，平時晚飯後會帶著孩子來廣場散步。事發當晚七點半左右，她正帶著有聽力障礙的兒子在廣場內散步，準備從南門離開。此時，她忽然聽到一聲巨響，回頭一看，發現一輛越野車衝入人群，將排列整齊的徒步老人們撞倒在地。

這位目擊者稱，廣場每天都有六、七個徒步團隊進行活動，這些「暴走團」主要由退休人士組成，隊伍整齊有序，通常由領隊舉旗帶領，伴隨音樂在廣場上行進。

目擊者稱，事發時，廣場上各團隊的音樂聲較大，可能導致部分老人未能及時聽到撞擊聲或周圍人的呼喊，來不及閃避。

目擊者又描，倒在地上的人數多達二三十人，場面慘烈，令人心痛。她感歎，如果自己離開稍晚一步，或許也會成為這次悲劇的受害者之一。

據早前報道，珠海當地的「暴走團」通常會有一個帶著旗子的領隊，後面跟著穿著統一服裝的人，組成者多為中老年女性，會放著大聲的音樂，步伐整齊的一起前進，由於規模龐大時常無視交通規則，近幾年時常被檢討，有內地網民稱是繼廣場舞後最令人困擾的健身方式。

珠海居民分享，稱收到物業發的通知要「暫停廣場舞」等集體活動。