深圳「第二機場」來了　地點卻不在深圳　專家：可分擔國內客流量

中央廣播電視總台報道，近日深圳市政府官網發布《深圳市綜合立體交通網規劃方案（2024—2035年）》。在航空方面，《方案》提出，共享粵港澳大灣區世界級機場群，支持惠州平潭機場打造千萬級區域性樞紐機場，發揮深圳第二機場作用，與深圳寶安機場形成協同發展格局。



惠州平潭機場。（VCG）

惠州與深圳距離較近，兩城的市中心距離約90公里左右；惠州的平潭機場與深圳的寶安機場，則相距120公里左右。2023年，惠州平潭機場順利完成飛行區擴建，全年完成旅客吞吐量261.79萬人次，同比增長152.94%。

報道引述航空分析師林智杰指，把現有的惠州平潭機場打造為深圳第二機場，是一個非常好的嘗試。一是可以更好地服務深圳東北區域的居民，二是能夠充分發揮惠州平潭機場改擴建之後的容量，一舉兩得。

惠州平潭機場。（網絡圖片）

可分擔深圳的國內客流量

民航專家廣東外語外貿大學南國商學院教授郭佳則稱，深圳寶安機場的位置在深圳西部，惠州平潭機場距離深圳東部區域更近，對這些區域居民的出行有一定吸引力，可以不斷開拓相關航線，分擔深圳的國內客流量。而深圳也可以將空域資源，更多用在開拓國際客運和貨運航線方面。

郭佳又指，一個城市航空業的發展，只需要解決人員的出行便利和貨運需求，不一定必須在自己的地界建設機場。在他看來，粵港澳大灣區航空基礎設施充分互聯互通、共享就是一個非常值得借鑒的案例。