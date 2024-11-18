福建艦傳今展開第5次海試　將測試艦載機電磁彈射

上海海事局公告，11月18日長江口深水航道將實施交通管制。與此同時，有內地軍事博主曝光福建艦第五次海試的紀念臂章，上面清楚顯示「2024.11」的字樣，引發外界關注中國第三艘航空母艦福建艦的最新動向。



官方透露福建艦可已經開建了一艘同型姐妹艦，而外界最關切的是新建的航母是常規動力還是核動力。（騰訊網）

根據軍事頻道《國平視野》分析，福建艦即將離開江南造船廠港池，前往特定海域進行第五次海試。這艘擁有8萬餘噸滿載排水量的電磁彈射型航艦，是中國首艘完全自主設計建造的彈射型航空母艦，配備平直飛行甲板及電磁彈射和阻攔裝置。

福建艦自今年5月以來，已完成四次海試，其間均未涉及艦載機電磁彈射及攔阻降落測試。然而，根據軍事頻道《軍武吐槽》的爆料，本次海試的紀念臂章設計顯示，殲-15T戰機和空警-600預警機的彈射起飛測試可能成為重點科目，顯示第五次海試將進一步推進艦載機作戰能力。

官方媒體也為此預熱。央視此前播出的軍宣片《淬火》顯示，福建艦已進行艦載機模擬收放測試。專家推測，第五次海試將測試實際的電磁彈射起飛能力，為未來形成艦機協同作戰能力鋪路。

在第十五屆珠海航展上，殲-15T與殲-15D電子戰機首次公開亮相。軍事專家曹衛東透露，這兩款戰機具備電磁彈射能力，未來將與福建艦協同作戰。根據推測，福建艦預計在經歷三至四次高強度測試後，有望於2025年底正式入列，屆時中國海軍將步入「三航艦時代」。