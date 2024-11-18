比亞迪獲選APEC官方用車　中國新能源車再登國際舞台

今年亞太經濟合作會議（APEC）16日在秘魯利馬圓滿落幕，各國領袖互動備受關注的同時，一則有關官方用車的消息也引發討論。據大陸央視新媒體《玉淵譚天》報道，本屆APEC會議的官方接駁用車採用的是中國本土品牌比亞迪的新能源車型。



據秘魯當地公司負責人透露，本次會議期間共提供了20輛100%電動新能源車，用於各國與會者的交通接駁。秘魯錄得斯公司公共關係主管表示，選擇中國品牌是因為其技術創新能力卓越，對秘魯新能源產業的未來發展至關重要。

比亞迪近年持續布局海外市場，範圍擴及東南亞、南美州等地。（《玉淵譚天》微博影片截圖）

秘魯商會秘書長則表示，儘管目前秘魯的電動車保有量不多，但當地政府正努力促進新能源領域的發展，並希望吸引更多來自中國的投資。然而，由於基礎設施不足和消費者對電動車的了解有限，新能源車在秘魯市場的普及仍面臨挑戰。

根據《玉淵譚天》的影片顯示，比亞迪元PLUS（海外稱Atto 3）被用於本次APEC會議的接駁服務。一名秘魯司機表示，這是他首次駕駛中國汽車，車輛舒適性和操作性都讓他感到驚喜。

2023年4月28日，在英國法茵堡（Farnborough）舉行的 Fully Charged Live電動汽車展會上，中國汽車製造商比亞迪展示其生產的Atto 3電動SUV。（Reuters）

比亞迪近年來積極拓展海外市場，截至今年9月，其新能源車已銷售至94個國家和地區，涵蓋南美洲、東南亞、歐洲等多個市場。秘魯總統博魯阿爾特今年6月訪華期間還曾試駕比亞迪新能源車，並對其性能大加讚賞。

比亞迪的全球化布局正助其突破貿易壁壘，並推動新能源汽車成為更多國際會議的官方用車。