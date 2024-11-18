張家界20億造古城　日均不足20遊客　仿古景區淪「全國古鎮連鎖」

位於湖南的張家界大庸古城近期因「巨資打造卻門可羅雀」的尷尬局面引發關注。這座總投資超過20億元（人民幣，下同）的仿古景區，日均遊客不足20人，被外界戲稱為「沉睡的古城」。與此類似的仿古景區在國內並非孤例，許多缺乏核心吸引力的古鎮項目正面臨嚴峻挑戰。



張家界大庸古城。（張家界大庸古城微信公眾號）

內媒《澎湃新聞》引述專家說法，歸整內地的古城旅遊項目通常可分為兩類：一類是依託歷史文化遺產的「歷史遺留型古城」，如平遙古城、鳳凰古城等，以深厚的文化積澱和真實的社區生活吸引遊客；另一類則是人造型的「主題公園式古城」，如烏鎮二期、古北水鎮，這些項目透過高水平策劃和運營，模擬出具有觀賞性與娛樂性的古鎮氛圍。然而，大庸古城無論在歷史文化積澱還是運營能力上都顯得不足。

張家界大庸古城。（張家界大庸古城微信公眾號）

北京旅遊學會理事劉思敏表示，張家界大庸古城雖然耗資巨大，但缺乏自然景觀的稀缺性和社區文化的延續性，未能在市場中形成核心競爭力。相比之下，鄰近的鳳凰古城憑藉其濃厚的歷史底蘊與真實的生活場景，始終能吸引穩定的遊客群體，而大庸古城僅靠「仿古建築」難以留住人流。

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報道指出，大庸古城的困境折射出當前內地不少仿古景區的共性問題。許多類似項目以水泥澆築的基礎搭建木質外殼，街道上充斥花茶店、文創店和臭豆腐等商鋪，無論是建築風格還是業態設置，均顯現出「千鎮一面」的同質化問題。這類缺乏特色的設計讓遊客失望而歸，長期無法吸引穩定的客流，最終導致景區營收慘淡。

有遊客抱怨，如今的仿古景區更像「全國古鎮連鎖店」，缺乏讓人願意駐足的獨特魅力。專家直言，僅靠城牆和建築無法支撐景區的持續發展，文化內容的缺失是這些項目面臨的根本問題。

烏鎮江南著名古鎮之一。街道上民居以清代建築為主，保存完好。（wikipedia）

至於如何讓這些「沉睡古城」重新煥發活力？劉思敏建議，大庸古城需要引入專業的策劃與運營團隊，重新定位市場角色，深度挖掘地方文化特色，打造具有文化辨識度的主題內容。他強調，文旅產業的核心是文化創新，只有提供真正吸引人的內容和體驗，才能形成長期的市場競爭力。

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此外，北京大學文化產業研究院陳少峰指出，提升遊客的參與感和消費意願是關鍵。他建議在景區內增設特色美食、文化體驗活動和親子互動項目，吸引更多家庭遊客。同時，可植入知名文化IP或開發具有吸引力的文創產品，提升單次消費水平，拉動多輪次的消費循環。

對於一些冷門景區，陳少峰表示，與其盲目追求人氣和流量，不如利用其安靜的環境打造沉浸式的慢生活體驗，通過深度挖掘地方文化和強化靜謐氛圍，吸引喜歡個性化旅行的遊客群體。

專家一致認為，文旅發展不能僅靠修建硬體設施，必須注重文化內容的創新與投入，提供真正能吸引遊客的優質服務與體驗，才能讓古城走出冷清困局，實現可持續發展。