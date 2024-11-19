大亞灣發生爆炸？30歲男子為博流量製短片造謠　遭行政拘留

上周二（12日）深夜，網上傳出「大亞灣爆炸」的消息，多張照片流傳，在香港也引發關注，不少網民更聯想到位於深圳的「大亞灣核電廠」。內地「公安部網安局」今日（19日）則指，一名30歲男子編造「惠州大亞灣發生爆炸」的謠言，已經被處以行政拘留。



男子製作短片，編造「惠州大亞灣發生爆炸」的謠言信息。（公安部網安局）

一名30歲男子編造「惠州大亞灣發生爆炸」的謠言，已經被處以行政拘留。（公安部網安局）

11月12日深夜，網上及手機通訊app都廣傳四張相片，可見一片橙紅色，有人在討論區發帖「大亞灣發電廠爆炸？」，引發激烈討論。（網上圖片)

公安部網安局指，30歲宋姓男子為吸引眼球、博取流量，從互聯網下載圖片並製作成短片，編造「惠州大亞灣發生爆炸」的謠言信息，發布在網上，引發群眾關注。目前，宋某已被公安機關依法處以行政拘留。

11月12日深夜，網上及手機通訊app都盛傳四張相片，可見一片橙紅色，有人在討論區發帖「大亞灣發電廠爆炸？」，引發激烈討論。（網上圖片)

據早前報道，11月13日凌晨，惠州市消防支隊通報，惠州大亞灣石化區中海殼牌二期生產工藝發生波動，但未發生火災事故，無人傷亡。

網傳圖片顯示，惠州大亞灣石化區濃煙滾滾，火光沖天，橙紅色煙霧照亮夜空，惠州有不少民眾在社交平台上反映，天空中出現大片不明黃色煙霧。很多人據此以為是大亞灣石化區發生火災。

惠州市消防支隊通報則稱，2024年11月12日凌晨2時左右，惠州大亞灣石化區中海殼牌二期生產工藝發生波動，企業採取緊急停車、排放到火炬燃燒的工藝處置措施，未發生火災事故，未造成人員傷亡。

香港保安局發言人13日也澄清，位於深圳的大亞灣核電廠運作正常，有關消息毫無事實根據，純屬謠言，呼籲市民切勿輕信任何謠言。