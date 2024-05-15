乘客稱機長失蹤致飛機延誤　東航闢謠反獲網民支持：別當巨嬰

網傳原定5月13日由泰國曼谷飛往雲南昆明的東航MU742次航班，因機長失蹤導致耽誤起飛。

5月14日，東方航空回應稱，網傳機組失聯消息不實，因曼谷雷雨致乘坐的飛機執行前序航班時備降金邊，待天氣好轉後重新飛抵曼谷，原航班機組因此超時。為保障航空安全，公司決策更換當地備份機組執行航班，期間因曼谷地面交通嚴重堵塞，導致新機組晚到機場。



網民「擺爛兔兔」在抖音拍片稱，當時曼谷機場的地勤通知乘客機長失聯，「包括廣播也播放了機長失聯」，航班延誤5小時才起飛，但飛到昆明後又告知延誤是天氣原因，因此沒有賠償，只為乘客安排酒店。

她表示，起初機場地勤是通知機長失聯，「沒有說換機組，只是失聯，機長正在趕來，後來乘客們群情激憤，地勤才說換了一個機組」。她又稱，「機長確定是沒出去玩，但是出機場幹嘛了，真不知道。風雨延誤無所謂，但是告訴我們找不到機長延誤了，然後延誤這麽久。最後換了整個機組，才飛回國」。

5月14日晚，東方航空官方賬號在「擺爛兔兔」的評論區回應稱，網傳機組失聯消息不實，當天因曼谷雷雨，MU742次的前序航班需備降金邊，待天氣好轉後重新飛抵曼谷，原航班機組因此超時。

東航稱，為保障航空安全，公司決策更換當地備份機組執行航班，但因曼谷地面交通嚴重堵塞，導致新的機組晚到機場。機組到崗後第一時間投入到航班準備過程中，十分鐘後隨即組織登機。東航就此深表歉意。

對於東航的回應，「擺爛兔兔」並不買賬，她在評論區回覆「是你們自己廣播說的失聯，以及機組堵車造成那麽多人耽誤了時間，你們為什麽不談補償？」對此，東航解釋現場工作人員廣播的原話是「由於飛行員還沒到呢......而不是飛行員失聯哦，而且機組也不想經歷堵車，當天曼谷大堵塞」。

事件引起熱議，5月15日，「擺爛兔兔」總結本次事件，並稱自己不是要求賠償，「要的一直就是一個態度」。至於她之前上傳的影片已刪除。

有網民認為她口口聲聲說不要錢，但幾乎每條影片都不離開「賠償」二字，「東航在你的視頻下面那一條沒給你態度？說來說去無非就一個字：錢！」、「5個視頻，3個說賠償，然後來一句：我並不是找東航要錢」。

有網民解釋，前序航班因惡劣天氣備降金邊，若機組人員繼續執勤就會違規，且會工作疲勞，民航局會罰款，因此航空公司必須換機組人員，「本來要接你回去的機組因為雷暴備降到金邊了，不得不啟用當地備組，然後備組又因為下暴雨在路上延誤了」。

網民睇法：

還機長出去玩了，說話好搞笑

如果接受不了延誤以後不要坐飛機了，別跑出來當巨嬰

要錢直說 造謠可惡

希望你能給@中國東方航空 以及造謠「失蹤」的機長道歉，拿出你要賠償的態度吧

你看起來是很缺錢的樣子

吃相不要太難看

