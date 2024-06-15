傳提供全額獎學金給17歲天才少女姜萍　中大闢謠：未主動聯絡過

近日，17歲內地少女姜萍在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中獲得第12名，順利晉級決賽，並作為決賽選手中唯一一位中職生（類似香港的職專或毅進文憑）受到關注。姜萍被網民驚呼為「天才少女」。有消息稱，港中文大學提供全額獎學金給姜萍，希望能邀請姜萍入學。



據《封面新聞》報道，6月15日香港中文大學入學及學生資助處工作人員表示，香港中文大學邀請姜萍的消息不實，「經核實，香港中文大學入學及學生資助處並沒有相關的資訊或計畫，也並未主動聯絡過該位同學。」



姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

據此前報道，姜萍來自江蘇漣水中等專業學校的服裝設計專業，她花了兩年自學高等數學，是這項全球數學競賽舉辦以來首位闖進決賽的中專在讀生，也是前30名裡唯一的女生，與她並肩進入決賽的參賽者，多來自北大清華等知名高校。

姜萍的數學天賦和能力，受到了廣泛的關注，同濟大學、江蘇大學、東華大學都發博向姜萍表示了祝賀，多所高校也「藉機」向網友介紹起了自己的數學專業。

不過因姜萍是中專生，有沒有可能被破格錄取優質的高校？」引發大量網民的討論和猜測，其消息稱「目前香港中文大學已經向姜萍遞出橄欖枝，招生辦正在積極聯絡中，並表示該校數學系主任是偏微分方向的業內大牛（牛人，領域中的佼佼者），更適合姜同學」。更有消息稱「香港中文大學不但鄭重邀請姜萍入讀，還開出了全額獎學金的條件」。

姜萍目前就讀江蘇漣水中等專業學校服裝設計專業，花了兩年自學高等數學，在2024阿里巴巴全球數學競賽預賽中名列第12名，她也是唯一闖進全球30名的女性選手。（微博＠新聞晨報）

據該工作人員介紹，香港中文大學通過全國普通高校統一招生計畫招收內地高考生，獲國家教育部列入提前錄取批次。高考生不需向香港中文大學提出申請，只需在高考出分後通過提前批次填報志願，香港中文大學也不設面試，錄取以高考成績（不含加分）擇優錄取。

不過，6月15日香港中文大學入學及學生資助處工作人員表示，香港中文大學邀請姜萍的消息不實，「經核實，香港中文大學入學及學生資助處並沒有相關的資訊或計畫，也並未主動聯絡過該位同學。」

該工作人員表示，香港中文大學一直致力於吸引來自全球各地的優秀學生加入，具體的招生工作均是根據已公佈的招生政策和程序進行。

其他選手全來自北大清華劍橋等名校 點圖了解更多：

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6月14日，浙江大學也對「能否破格錄取姜萍」作出過回應，稱涉及相應程序，暫無法解答。在此前的媒體採訪中，姜萍的數學老師王閏秋表示由於專業限制，姜萍只能就讀江蘇省內的三所高校，最好的話能申請到常熟理工學院。

6月14日，常熟理工學院官方微博則發文稱，「恭喜姜萍同學在阿里巴巴全球數學競賽中取得佳績，祝願你在此後的決賽中取得更好成績！非常期待小姜同學未來報考常熟理工學院服裝設計與工程專業。我們建議可以先來常熟理工打好紮實的本科基礎，碩士階段到浙江大學繼續深造。杭州和蘇州很近，我們學校會全力以赴幫助你實現夢想。」