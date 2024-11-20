農夫山泉董事長鍾睒睒批拼多多：低價策略傷害中國品牌與產業

中國瓶裝水巨頭農夫山泉董事長鍾睒睒11月19日在江西贛州出席活動時，針對當前的價格體系與互聯網平台發表了尖銳評論。他表示，農夫山泉一直努力提升價格體系，但拼多多等平台的低價策略導致價格體系下滑，對中國品牌與產業造成巨大傷害。



新浪科技報道，鍾睒睒強調，價格是產業導向的重要體現，過低的價格導向不僅造成「劣幣驅逐良幣」，更會影響產業的長遠發展。他甚至直言，「這種價格導向，政府沒有干預，是失職的」。

據2024胡潤百富榜，鍾睒睒以人民幣3400 億元讓出坐了三年之久的首富位置，位列第二，財富較去年下降1100億元。（vcg）

鍾睒睒同時建議應取消「高技術企業」的名號，以促使企業真正專注於技術創新。他也批評當前稅收制度，認為應該對所有企業一視同仁，確保公平，而非針對某些企業或個人。

此外，針對當前大陸盛行的直播帶貨熱潮，鍾睒睒毫不掩飾自己的不屑，認為這些企業缺乏深厚基礎，並呼籲企業家應該創造更有價值的產品。此外，面對網民對農夫山泉產品包裝及家族背景的質疑，他回應道，當前社會對商人提了太多要求，愛國這個招牌不分青紅皂白用，太傷人了，強調「自己的一分錢都沒出去（海外），都在境內」。

淘寶、京東等開始相繼學習拼多多的「低價殺手鐧」。（視覺中國）

據最新的胡潤百富榜，鍾睒睒以人民幣3400億元退居中國首富第二位，財富較去年縮水1100億元。報告顯示，農夫山泉業績增長放緩成為主因，引發外界對其未來發展的關注。