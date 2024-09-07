電商大鬥法！　京東支持京東超市百億農補項目　拼多多減商戶費用

內地電商企業各自推出計劃，希望降低商戶成本或作出補貼。京東（9618）指出將會投入100億元（人民幣‧下同），支持京東超市的百億農補項目及新品引爆。另一內地電商企業拼多多，則降低商戶的基礎保證金，由1,000元減至500元。



京東指出京東超市成立10年，今年上半年用戶增加20%，訂單量增長逾3成，收入錄得雙位數升幅。截至去年底，京東超市已出50多個年銷售額逾10億元的超級品牌，年銷逾5億元及1億元的品牌分別有逾百個及500個。

明言京東超市是決勝下個10年戰場

京東首席執行官許冉指出，京東超市是公司決勝下個10年的重要戰場之一，將繼續及發揮自身高效供應鏈及全渠道能力月，助力合作夥伴健康發展。

京東表示京東超市將重構供應鏈助力品牌降低成本，致力將貨物搬運次數再減少一次。同時在營銷方面會增加對京東超市的合作夥伴資源傾斜。京東超市在京東域內的內容營銷資源佔整體份額逾30%，在京東域外市場營銷投入亦會增加30%。

拼多多: The logo of Chinese e-commerce platform Pinduoduo Inc. is displayed next to a mobile phone, in this illustration picture taken March 22, 2022. REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo

拼多多降商戶保證金

另一電商拼多多向商戶發出通知，商家店舖基礎保證金減半至500元，新進駐個人店舖﹑企業店舖初始化保證金亦降至500元。據內地傳媒報道，首批享受該政策的商家已覆蓋近70個類目，涉及的商戶數目達數百萬。

報道指出拼多多今次降低商家店舖保證金的行動，目前正在測試，部份商家已完成提取現金，數百萬商家因此受惠，特別是經營多店的商家，進一步降低經營成本。

拼多多在上月底第二季業績發布會時宣布，將投入百億資源包大力扶持具有產品、技術創新能力的新質商家、新質產業帶，並大幅減免優質商家的交易手續費，未來一年預計減免100億元。