電商大鬥法！　京東支持京東超市百億農補項目　拼多多減商戶費用

內地電商企業各自推出計劃,希望降低商戶成本或作出補貼。京東(9618)指出將會投入100億元(人民幣‧下同),支持京東超市的百億農補項目及新品引爆。另一內地電商企業拼多多,則降低商戶的基礎保證金,由1,000元減至500元。



京東指出京東超市成立10年,今年上半年用戶增加20%,訂單量增長逾3成,收入錄得雙位數升幅。截至去年底,京東超市已出50多個年銷售額逾10億元的超級品牌,年銷逾5億元及1億元的品牌分別有逾百個及500個。

京東首席執行官許冉指出,京東超市是公司決勝下個10年的重要戰場之一,將繼續及發揮自身高效供應鏈及全渠道能力月,助力合作夥伴健康發展。

京東表示京東超市將重構供應鏈助力品牌降低成本,致力將貨物搬運次數再減少一次。同時在營銷方面會增加對京東超市的合作夥伴資源傾斜。京東超市在京東域內的內容營銷資源佔整體份額逾30%,在京東域外市場營銷投入亦會增加30%。

