「開槍啊」廣州老人當街揮刀　與警方對峙疑遭3槍當場擊斃｜有片

內地再傳疑似隨機傷人事件。根據網絡訊息及流傳影片，一名老人昨天（19日）下午在廣州市荔灣區西華路一家棋牌室前向路人及警察揮刀。在對峙下，警員向這名揮刀老人開槍，現場傳出3下槍聲，過程中有路人以廣東話大喊「開槍啊」，老人疑似被擊斃。



老人一度持刀坐在地上。（影片截圖）

老人向警察揮刀，在對峙之下，警員向老人開槍，現場傳出3下槍聲，老人應聲倒地。（影片截圖）

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台媒中央社20日（周三）報道指，19日下午有數名當地民眾從不同角度，拍下了這名持刀老人與到場警員揮刀對峙，以及警員開槍擊倒老人和老人全身被蓋上藍布並抬離的影像。畫面中，警員向老人開槍的槍響聲清晰可聞，也可清楚見到老人應聲倒地。

老人全身被蓋上藍布並被抬離。（影片截圖）

根據片段，案發地點是在廣州市荔灣區西華路的「爆棚棋牌室」前人行道上。當地屬廣州市內的繁華地段，餐飲及各類商舖眾多，一旁是當地攤商雲集的西華肉菜市場。

片段中，這名持刀老人身形清瘦，蓄有灰白色長髮，身著襯衫，情緒十分激動，周圍則有至少4名警員與他對峙，且已有警員掏出手槍指向他。這名老人一度持刀癱坐在地上，但隨後又站起來向警員高聲叫喊，警員即向老人開槍，現場傳出3下槍聲，老人當場倒地。

事後有人員架起帳篷。（網絡圖片）

另一段從高處拍攝的畫面顯示，這名老人全身已被蓋上藍布，在警員監視下，由工作人員抬上急救用的擔架，一旁則有一輛救護車及數輛警車待命。這時，現場的人行道區域已禁止通行，但馬路上仍有許多車輛行駛。

目前官方尚未通報此事，內地網絡上相關消息則被封鎖。內媒《澎湃新聞》20日曾作出相關報道，唯該報道已經下架。