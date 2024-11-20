4人6月由深圳赴惠州禁潛海域潛水遇死劫　2人死亡1人仍失蹤

今年6月29日，4名潛水愛好者在深圳東湧坐船出海，在惠州惠東大青針海域潛水時遇意外失聯。據內媒《南方都市報》11月19日報道，截至目前已確認1人獲救2人遇難，另一名失蹤者仍在搜尋。



失聯者林偉雄。（南方都市報）

7月5日的搜救進展。（封面新聞）

目前搜救工作仍在進行。（南方都市報）

據早前報道，6月29日，4人上水面換氣時發現被洋流帶至離船家距離800米至1公里遠處。其中潛水教練決定游泳過去追趕船家，遂將身上裝備脫給3名團友。於是教練游泳去追逐船家，3名團友在後方努力前進跟隨，但洋流將他們兩方越推越遠。

據獲救者表示，3名團友只能持續抱團隨洋流漂蕩，在海上堅持等待救援，直至7月1日清晨不確定時間被洋流打散。

惠州有關部門曾提醒，當地港口針頭岩（大青針）附近海域屬於禁止潛水海域，自然環境複雜，風浪較大。呼籲廣大遊客朋友以生命安全為重，切勿到禁止海域開展潛水等危險活動。

當地指事發地為禁潛海域。（南方都市報）

《南方都市報》最新報道指，失蹤者之一、年紀最大的林偉雄依然未被發現。

失蹤者林偉雄的女兒早前曾表示，其父參與本次海潛並非自發行為，而是俱樂部發起的商業組織行為。且快艇船家在明顯缺乏支持潛水團隊專業救助能力的情況下，參與該俱樂部發起從深圳出發至惠州跨區的商業活動，存在重大安全隱患。

林女士還稱，從其他潛水隊的反饋來看，失聯當天的天氣以及海浪，並不適合開展潛水等相關活動。