惠州潛水事故1死2失蹤9日　親屬懸賞50萬尋人　事發地屬禁潛海域

6月29日，有一行4人從深圳往惠州潛水後失蹤。內媒報道指，截至7月7日，有1人遇難1人獲救，仍有2人失聯，其中有失聯者家屬懸賞50萬元人民幣尋人，稱此次海潛為商業活動。官方指事發區域屬禁潛海域。



截至《南方都市報》昨日（7日）報道，「惠州4人潛水失聯」搜救工作已進入第9天。據介紹，7月1日，1名失聯人員在揭陽被漁船救起。7月3日上午，汕尾官方通知發現失聯團友之一的遺體。仍有兩名失聯者尚未找到，為林偉雄與教練。

2人仍失聯有家屬懸賞尋人 稱此次海潛非專業活動

據報道，失蹤者林偉雄的女兒表示，其父參與本次海潛並非自發行為，而是俱樂部發起的商業組織行為。且快艇船家在明顯缺乏支持潛水團隊專業救助能力的情況下，參與該俱樂部發起從深圳大鵬快艇出發至惠州跨區的商業活動，存在重大安全隱患。

林女士還稱，從其他潛水隊的反饋來看，失聯當天的天氣以及海浪，並不適合開展潛水等相關活動。他們已經做好了心理準備，為盡快找到失聯親人，懸賞50萬元人民幣發起有能力的個人、船隊、商家、團隊參與海上搜尋。

失聯者林偉雄。（南方都市報）

7月5日的搜救進展。（封面新聞）

獲救者講述遇險過程 林父曾給團友鼓勁打氣

家屬稱他們已向該獲救者了解過事發情況。6月29日，4人上水面換氣時發現被洋流帶至離船家距離800米至1公里遠處。潛水教練決定游泳過去追趕船家，遂將身上裝備脫給3名團友。於是教練游泳去追逐船家，3名團友在後方努力前進跟隨，但洋流將他們幾方越推越遠。

目前搜救工作仍在進行。（南方都市報）

目前搜救工作仍在進行。（南方都市報）

據獲救者表述，他們上水面換氣後不久，教練與3位團友已分散，3位團友只能持續抱團隨洋流漂蕩，在海上堅持等待救援，直至7月1日清晨不確定時間段被洋流打散。

林偉雄是3位團友中年紀相對較大的，也比較有戶外經驗，在海上漂流時情緒穩定並不斷給2位抱團團友鼓勁打氣。目前，惠州海域的搜救工作仍在進行。

當地指事發區域屬禁潛海域

7月4日下午，惠東縣文化廣電旅遊體育局職員稱，此前他們已經發布過關於嚴厲打擊非法海上旅遊活動行為的通告，「和這起潛水失聯的事件有一定關係，但我們本身也是為了提醒大家，這段時間盡量不要參與非法的海上旅遊活動行為。」

當地指事發地為禁潛海域。（南方都市報）

有關部門提醒，當地港口針頭岩（大青針）附近海域屬於禁止潛水海域，自然環境複雜，風浪較大。呼籲廣大遊客朋友以生命安全為重，切勿到禁止海域開展潛水等危險活動。