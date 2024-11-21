拼多多與抖音成箭靶　中國首富鍾睒睒怒斥科技巨頭破壞文明準則

中國首富、農夫山泉董事長鍾睒睒近日於江西贛州接連發表激烈言論，不僅公開要求字節跳動創始人張一鳴為其名譽受損事件公開道歉，更點名批評拼多多的低價模式對中國產業構成重大傷害。他呼籲企業應承擔社會責任，停止以「叢林法則」侵害公平與正義，並直指政府對平台亂象的監管缺失是失職行為。



鍾睒睒在活動中表示，抖音與今日頭條等平台掌握著巨大輿論力量，但卻未能秉持企業應有的文明準則，反而縱容不實訊息與惡意攻擊。他強烈要求這些平台立即刪除對其及其家人的不實內容，並承擔法律責任。他批評，若互聯網企業利用技術與算法無限放大流量效應，只會讓「叢林法則」盛行，對個人和企業造成嚴重傷害，也玷污科技文明。

此外，他亦針對拼多多低價競爭的模式進行抨擊，稱此舉不僅對中國品牌與產業構成傷害，更是一種「劣幣驅逐良幣」的不良產業導向。他直言，政府若對這種破壞價格體系的行為置之不理，是一種失職。

鍾睒睒是農夫山泉及萬泰生物的創辦人，旗下業務包括飲料及生物科技。（農夫山泉網站）

鍾睒睒表示，雖然農夫山泉在提升產品價格體系，但市場的低價風潮仍給公司帶來壓力。根據財報數據，農夫山泉2024年上半年飲用水收益下滑18.3%，顯示輿論攻擊與價格戰對品牌造成了直接衝擊。他呼籲相關平台珍惜改革開放所帶來的良好市場環境，在法律框架內進行自律經營。

根據英國記者及註冊會計師胡潤（Rupert Hoogewerf）從1999年開始製作的中國富豪榜「胡潤百富榜」，10月底公布的2024年排行榜，今年最大的亮點是抖音母公司字節跳動41歲創辦人張一鳴，以3500億人民幣的財富，首次成為中國首富，超越了70歲的農夫山泉董事長鍾睒睒，而騰訊執行長馬化騰則以3150億元位居第3。但《福布斯》在今年11月則公布農夫山泉創辦人鍾睒睒，以508億美元（約3962億元）連續4年為中國首富。