無人車獵殺無人機　中國HQ-17AE火力支援車可攜72枚導彈同時發射

俄烏戰爭中無人機蜂群戰術的頻繁運用，正讓傳統防空體系面臨嚴峻挑戰。針對低慢小目標的威脅，中國航天科工集團二院推出的改進型防空系統——HQ-17AE火力支援車，在珠海航展首次亮相，備受矚目。該車配備72枚防空導彈，具備無人化操作功能，能快速攔截大規模目標，被視為未來防空技術的重要突破。



綜合內媒報道，HQ-17AE是基於紅旗-17防空導彈系統的改進型號，特別融入了無人化作戰理念，增強了作戰效能和應用靈活性。火力支援車上裝載了24枚近程防空導彈和48枚超近程防空導彈，這一配置使其在面對低慢小目標、智能彈藥甚至無人機蜂群攻擊時，能夠高效攔截和打擊。

中國航天科工集團二院推出的HQ-17AE火力支援車，是款具備強大火力的反無人機群無人車。（騰訊軍事）

該車輛配備了有源相控陣雷達和火控雷達，能在最短時間內獲取目標信息，迅速進行多目標鎖定和攔截。在面對大規模蜂群攻擊時，HQ-17AE火力支援車可同時對多個目標實施精確打擊，保障空域安全。

與傳統防空導彈系統不同，HQ-17AE火力支援車實現了完全無人化操作。操作人員通過遠程控制系統在安全區域內指揮車輛執行任務，既減少了人員風險，又提高了作戰效率。這種無人化設計使其能夠迅速響應複雜多變的戰術需求，特別是在應對機動性高的無人機蜂群攻擊時表現出色。

中國航天科工集團二院推出的HQ-17AE火力支援車，是款具備強大火力的反無人機群無人車。（騰訊軍事）

除了應對無人機蜂群，HQ-17AE火力支援車還具備執行多重任務的能力，可攔截低空來襲的飛機、巡航導彈和戰術導彈，為重要目標和作戰部隊提供全面的防空保護。

報道指出，HQ-17AE的無人化和高飽和火力配置，代表了未來防空作戰的新方向。在現代戰爭中，如何有效應對無人機等新型空中威脅已成為各國軍隊關注的焦點。HQ-17AE火力支援車的亮相，不僅展示了中國在防空技術領域的最新成果，也為未來戰場的防空作戰提供了新的解決方案。